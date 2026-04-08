HENSOLDT - Kreuzwiderstand mit Signalfunktion

Kreuzwiderstand mit Signalfunktion
Seit Herbst vergangenen Jahres befindet sich die Hensoldt-Aktie im Korrekturmodus. Vor allem aus Sicht der Candlestickanalyse gelang in der vergangenen Woche allerdings ein echtes Lebenszeichen in Form eines „bullish engulfing“. D. h. der Kerzenkörper der jüngsten Wochenkerze umschließt das Pendant der Vorwoche – sogar mehr als das, denn bei genauem Hinsehen handelt es sich um ein vierfaches „bullish engulfing“. Charttechnisch vollzieht sich die eingangs beschriebene Korrekturphase in Form einer klassischen Flaggenkonsolidierung, womit wir beim derzeit entscheidenden Kreuzwiderstand wären. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 83,97 EUR) bildet zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 84,91 EUR) jetzt den entscheidenden Kreuzwiderstand (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, dürfte die Aktie wieder zurück in der Erfolgsspur sein. In diesem Zusammenhang liefert die Relative Stärke nach Levy möglicherweise eine wichtige Orientierungshilfe. Der Trendfolger „kratzt“ nicht nur am Schwellenwert von 1, sondern „arbeitet“ auch am Abschluss einer Bodenbildung – beides potenzielle Steilvorlagen in Sachen „Ausbruch“ im eigentlichen Chartverlauf.
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Seit Herbst vergangenen Jahres befindet sich die Hensoldt-Aktie im Korrekturmodus. Vor allem aus Sicht der Candlestickanalyse gelang in der vergangenen Woche allerdings ein echtes Lebenszeichen in Form eines „bullish engulfing“. D. h. der Kerzenkörper der jüngsten Wochenkerze umschließt das Pendant der Vorwoche – sogar mehr als das, denn bei genauem Hinsehen handelt es sich um ein vierfaches „bullish engulfing“. Charttechnisch vollzieht sich die eingangs beschriebene Korrekturphase in Form einer klassischen Flaggenkonsolidierung, womit wir beim derzeit entscheidenden Kreuzwiderstand wären. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 83,97 EUR) bildet zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 84,91 EUR) jetzt den entscheidenden Kreuzwiderstand (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, dürfte die Aktie wieder zurück in der Erfolgsspur sein. In diesem Zusammenhang liefert die Relative Stärke nach Levy möglicherweise eine wichtige Orientierungshilfe. Der Trendfolger „kratzt“ nicht nur am Schwellenwert von 1, sondern „arbeitet“ auch am Abschluss einer Bodenbildung – beides potenzielle Steilvorlagen in Sachen „Ausbruch“ im eigentlichen Chartverlauf.
HENSOLDT (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart HENSOLDT
Quelle: LSEG, tradesignal²
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