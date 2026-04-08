HENSOLDT - Kreuzwiderstand mit Signalfunktion

Seit Herbst vergangenen Jahres befindet sich die Hensoldt-Aktie im Korrekturmodus. Vor allem aus Sicht der Candlestickanalyse gelang in der vergangenen Woche allerdings ein echtes Lebenszeichen in Form eines „bullish engulfing“. D. h. der Kerzenkörper der jüngsten Wochenkerze umschließt das Pendant der Vorwoche – sogar mehr als das, denn bei genauem Hinsehen handelt es sich um ein vierfaches „bullish engulfing“. Charttechnisch vollzieht sich die eingangs beschriebene Korrekturphase in Form einer klassischen Flaggenkonsolidierung, womit wir beim derzeit entscheidenden Kreuzwiderstand wären. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 83,97 EUR) bildet zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 84,91 EUR) jetzt den entscheidenden Kreuzwiderstand (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, dürfte die Aktie wieder zurück in der Erfolgsspur sein. In diesem Zusammenhang liefert die Relative Stärke nach Levy möglicherweise eine wichtige Orientierungshilfe. Der Trendfolger „kratzt“ nicht nur am Schwellenwert von 1, sondern „arbeitet“ auch am Abschluss einer Bodenbildung – beides potenzielle Steilvorlagen in Sachen „Ausbruch“ im eigentlichen Chartverlauf.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.