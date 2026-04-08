INDEX-MONITOR: Gerresheimer fliegt aus SDax - Shelly übernimmt
dpa-AFX · Uhr
ZUG (dpa-AFX) - Wie erwartet muss der Verpackungsspezialist Gerresheimer den Nebenwerteindex SDax verlassen. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung von Bilanzierungsfehlern hat das Unternehmen bis zum 31. März den testierten Jahres- und Konzernabschluss nicht vorgelegt. Damit wurde eine Voraussetzung für die Notierung im Index nicht erfüllt, wie der Indexanbieter STOXX am Mittwochabend mitteilte.
Den Platz von Gerresheimer wird der bulgarische Technologiespezialist Shelly einnehmen. Der Wechsel wird ab dem 10. April wirksam. Spürbare Auswirkungen auf die Aktienkurse beider Unternehmen hatten die Neuigkeiten nicht./he/edh
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nahezu stabil vor Ende von Iran-Ultimatumgestern, 20:33 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - Drohung Trumps vor Ende von Iran-Ultimatumgestern, 15:06 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street steuert vor Ende von Trumps Ultimatum auf Verluste zugestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungInvestment-Chance: Wenn der Markt einen Weltmarktführer übersiehtheute, 14:58 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, AnleihenWas J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista