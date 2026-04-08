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Investment-Chance: Wenn der Markt einen Weltmarktführer übersieht

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Quelle: mykhailo pavlenko/Shutterstock.com

Es gibt Aktien, die in jeder ernsthaften Vermögensverwaltung stehen sollten – und die trotzdem kaum jemand kennt. Keine Glamour-Story aus dem Silicon Valley, kein KI-Hype, kein viraler Tweet, der Kurse verdoppelt. Stattdessen: ein solider Champion aus Europa, der in einem der ältesten Materialien der Welt eine der tiefsten Wettbewerbsbarrieren der modernen Industrie errichtet hat. Ein Unternehmen, das Airbus beliefert, an der Elektrofahrzeug-Revolution partizipiert und trotzdem nur zu einem Bruchteil seines fairen Werts an der Börse gehandelt wird. Der Analystenkonsens ist eindeutig. Das Gewinnwachstum ist rekordverdächtig. Die Bewertung ist sehr günstig. Und trotzdem schaut kaum jemand hin. Im folgenden Artikel stelle ich euch diese Chance ausführlich vor.

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