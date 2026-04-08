Irak öffnet Luftraum wieder für Flugverkehr

dpa-AFX · Uhr
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BAGDAD (dpa-AFX) - Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat der Irak seinen Luftraum wieder geöffnet. Die Lage habe sich stabilisiert und die Bedingungen seien wieder normal, teilte die irakische Zivilluftfahrtbehörde am Morgen mit. Mit sofortiger Wirkung dürften alle zivilen Flüge wieder aufgenommen werden, einschließlich Überflüge und Start- und Landungen auf irakischen Flughäfen.

Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar ist der Flugverkehr in der Region stark eingeschränkt. Neben dem Irak hatten auch einige Golfstaaten den Luftraum gesperrt./jam/DP/stw

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