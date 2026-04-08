Iran bestätigt zweiwöchige Waffenruhe
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt. Das berichtete die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim. Trump hatte die Öffnung der Straße von Hormus zur Bedingung für die Feuerpause gemacht./arb/DP/zb
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