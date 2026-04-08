Iran meldet Explosionen am Persischen Golf

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TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Die Ursache war zunächst unbekannt./arb/DP/stw

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