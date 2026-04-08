IRW-News: ACCESS Newswire: IDC definiert mit der Einführung von IDC Quanta(TM) auf der Directions 2026 die nächste Ära der Technologie-Intelligence

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: IDC definiert mit der Einführung von IDC Quanta(TM) auf der Directions 2026 die nächste Ära der Technologie-Intelligence

Neue KI-gestützte Plattform schafft eine eingebettete Intelligenzebene für die KI-Wirtschaft und liefert entscheidungsrelevante Erkenntnisse

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 8. April 2026 / IDC hat heute seine Flaggschiff-Kundenveranstaltung IDC Directions 2026 eröffnet, bei der Technologieführer, Analysten und Branchenexperten zusammenkommen, um die Kräfte zu analysieren, die den globalen Technologiemarkt neu gestalten, und um eine bedeutende Weiterentwicklung in der Bereitstellung von Technologie-Intelligenz vorzustellen.

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Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht IDC Quanta, eine neue KI-gestützte Plattform, die das etabliert, was IDC als Technologie-Intelligence-Ebene für die KI-Wirtschaft definiert.

Da künstliche Intelligenz das Geschäftstempo beschleunigt und Entscheidungszyklen verkürzt, definiert IDC seine Rolle neu: weg von einer Anlaufstelle für Forschung und Daten hin zu einer eingebetteten Intelligenzfunktion, die vertrauenswürdige Erkenntnisse direkt in die Workflows liefert, in denen Entscheidungen getroffen werden.

KI verkürzt die Zeit im gesamten Technologiemarkt, und das bricht mit dem traditionellen Forschungsmodell, sagte Lorenzo Larini, CEO von IDC. Führungskräfte brauchen nicht noch mehr Lärm. Sie brauchen Informationen, die im richtigen Moment bereitgestellt werden, auf Daten basieren, denen sie vertrauen, und sofort einsatzbereit sind. IDC Quanta macht das möglich. Wir glauben, dass dies das nächste Kapitel dieser Branche prägen wird.

Definition der Technologie-Intelligence-Ebene

IDC Quanta entstand aus der Zusammenarbeit mit einigen der zukunftsorientiertesten Technologieanbieter und Unternehmenskunden der Branche und formt eine Plattform, die auf die Art und Weise zugeschnitten ist, wie Entscheidungen heute getroffen werden. IDC Quanta, das auf der Directions vorgestellt wurde, basiert auf fünf differenzierten Designprinzipien, die die Bereitstellung von Technologie-Intelligenz neu definieren:

· EMBEDDED - Intelligenz in Ihren Workflows: IDC Quanta liefert Erkenntnisse direkt in den Tools, die Fachleute bereits nutzen - angefangen bei E-Mail bis hin zu Kollaborations- und KI-Plattformen. Indem die Notwendigkeit des Suchens, des Kontextwechsels oder der manuellen Zusammenfassung von Erkenntnissen entfällt, ermöglicht IDC eine schnellere und nahtlosere Entscheidungsfindung.

· KONTEXTBEZOGEN - Ihr Geschäftskontext, kombiniert mit IDC-Intelligenz: Unternehmen können ihre eigenen Daten, Dokumente und Inhalte von Drittanbietern sicher in IDC Quanta einbringen und diese zusammen mit IDC-Forschungsergebnissen in einer einzigen Umgebung analysieren. Die Plattform bewahrt den Kontext über alle Interaktionen hinweg und ermöglicht so relevantere, personalisierte und sich kontinuierlich verbessernde Erkenntnisse.

· SICHER - Datenschutz und Kontrolle auf Unternehmensniveau: IDC Quanta basiert auf strenger Datenisolierung und Governance. Kundendaten bleiben privat, werden niemals zum Trainieren von Modellen verwendet und sind in einem sicheren Arbeitsbereich vollständig geschützt, sodass Unternehmen die Informationen vertrauensvoll für Entscheidungen mit hohem Risiko nutzen können.

· VORAUSSCHAUEND - Die Erkenntnisse, die Sie brauchen, ohne danach fragen zu müssen: IDC Quanta liefert automatisch planmäßige Erkenntnisse und hilft Entscheidungsträgern so, immer einen Schritt voraus zu sein. Es deckt Erkenntnisse schneller auf, indem es Trendsignale, anonymisierte Vergleichsmuster und Vorschläge für nächste Fragen nutzt, wodurch wiederholte Abfragen häufig benötigter Informationen entfallen.

· BELASTBAR - Informationen, auf die Sie sich verlassen können: IDC Quanta basiert auf mehr als 60 Jahren proprietärer Daten, Forschung und Analystenexpertise und liefert fundierte, zitierfähige Antworten mit vollständiger Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Methodik und Eingaben. Im Gegensatz zu gängigen KI-Tools ist jede Ausgabe auf vertrauenswürdige IDC-Informationen zurückzuführen.

Unterstützung KI-gestützter Entscheidungsworkflows

IDC gab außerdem bekannt, dass es einen Model Context Protocol (MCP)-Server für die Technologie-Intelligence-Ebene der KI-Wirtschaft entwickelt und mit Anthropic zusammenarbeitet, um die Informationen von IDC direkt in Claude-Workflows zu integrieren.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten Unternehmen über das MCP und Plugins berechtigungsbasierten Zugriff auf die proprietären Forschungsergebnisse, Daten und Methoden von IDC direkt innerhalb von Anthropic-Umgebungen. Dieser Ansatz ermöglicht den Zugriff auf IDC-Informationen nicht als separates Ziel, sondern als nahtlose Erweiterung der KI-Tools, die Unternehmen bereits nutzen.

Das Ergebnis ist eine neue Klasse von agentenbasierten Workflows, bei denen KI über die Beantwortung von Fragen hinausgeht und Forschungsaufgaben im Auftrag des Nutzers ausführt. Diese Workflows können das Durchsuchen von Quellen, die Zusammenführung von Kunden- und IDC-Intelligence-Daten, die Generierung strukturierter Ergebnisse und die Erstellung umsetzbarer Ergebnisse umfassen.

Durch die Einbettung von IDC-Intelligenz in KI-native Umgebungen verwandelt IDC Quanta KI von einem fähigen Assistenten in einen zuverlässigen Operator für die Entscheidungsfindung in Unternehmen.

Von der Recherche zur eingebetteten Intelligenz

IDC Quanta steht für einen grundlegenden Wandel vom statischen Konsum von Forschungsergebnissen über geschlossene Portale hin zu kontinuierlicher, eingebetteter Intelligenz, die sich unternehmensweit skalieren lässt.

In meiner Welt, in der es früher Wochen dauerte, bis man Schlussfolgerungen ziehen konnte, nachdem man Hunderte von Berichten gelesen hatte, schaffe ich das jetzt in wenigen Minuten, sagte Mark Terranova, Direktor, Worldwide Analyst Relations bei Kyndryl. Das bedeutet, dass ich meine Stakeholder intern viel schneller mit besseren Erkenntnissen versorgen kann. KI muss mit dem Menschen interagieren. So erhält man gute Antworten, und das ist meiner Meinung nach derzeit ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für IDC.

IDC Quanta wird voraussichtlich im Sommer 2026 allgemein verfügbar sein. Melden Sie sich an, um bei der Markteinführung benachrichtigt zu werden: idc.com/jointhewaitlist.

Über IDC

Die International Data Corporation (IDC) ist der weltweit führende Anbieter von zuverlässigen Technology Intelligence, Beratungsdienstleistungen und Veranstaltungen. Mit mehr als 1.000 Analysten weltweit bietet IDC globales, regionales und lokales Fachwissen zu Technologie, IT-Benchmarking und -Beschaffung sowie zu Branchenchancen und -trends in über 100 Ländern. Die Analysen und Erkenntnisse von IDC helfen IT-Fachleuten, Führungskräften und der Investment-Community, faktenbasierte Technologieentscheidungen zu treffen und ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. Weitere Informationen zu IDC finden Sie unter www.idc.com. Folgen Sie IDC auf X unter @IDC und auf LinkedIn. Abonnieren Sie den IDC-Blog für Branchennachrichten und Einblicke.

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