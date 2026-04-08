IRW-News: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions unterzeichnet LOI zur Bewertung eines Projekts zur Stromversorgung von Rechenzentren, das bis zu 100 MW dezentraler Energieinfrastruktur in Nordamerika unterstützen könnte

IRW-PRESS: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions unterzeichnet LOI zur Bewertung eines Projekts zur Stromversorgung von Rechenzentren, das bis zu 100 MW dezentraler Energieinfrastruktur in Nordamerika unterstützen könnte

Vancouver, British Columbia - 8. April 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) (Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit North American Data Centers and Power Ltd. (NADCAP) unterzeichnet hat, um die potenzielle Entwicklung einer dezentralen Energieinfrastruktur im Zusammenhang mit einem geplanten Rechenzentrums-Campus mit hoher Dichte in Nordamerika zu bewerten, der langfristig eine Leistung von bis zu 100 Megawatt (MW) bereitstellen könnte.

Der LOI schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Parteien bei der Bewertung der technischen, kommerziellen, regulatorischen und finanziellen Machbarkeit des vorgeschlagenen Projekts.

Der Chief Executive Officer von Global Power Solutions, Pete Medved, sagte dazu:

Dieser LOI mit NADCAP stellt einen wichtigen Schritt nach vorne für Global dar, während wir weiterhin auf der Suche nach dezentralen Stromversorgungslösungen für energieintensive digitale Infrastrukturen sind. Da die Nachfrage nach KI, Cloud Computing und anderen Anwendungen mit hoher Dichte weiter wächst, steigt das Interesse an skalierbaren und flexiblen Energieplattformen, die die traditionelle Netzinfrastruktur ergänzen oder parallel dazu betrieben werden können. Im Rahmen dieser geplanten Zusammenarbeit freuen wir uns darauf, gemeinsam mit NADCAP eine detaillierte Projektübersicht zu erstellen und eine potenzielle Entwicklung zu bewerten, die eine Leistung von bis zu 100 MW ermöglichen könnte, sowie gleichzeitig Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit zu prüfen, sollte sich das Projekt als realisierbar erweisen.

Im Rahmen des LOI beabsichtigen die Parteien, einen speziell errichteten Rechenzentrums-Campus zu bewerten, der für Anwendungen mit hoher Rechenleistung wie Workloads im Bereich der künstlichen Intelligenz, Cloud Computing und andere Hochleistungs-Computing-Anwendungen ausgelegt ist, wobei die endgültige Nutzung je nach Marktnachfrage und Standortauswahl festgelegt wird.

Das geplante Projekt soll den Schwerpunkt auf eine hochmoderne Strom- und Kühlinfrastruktur, ein flexibles Design sowie den Zugang zu verlässlicher und kostengünstiger Energie legen. Der Standort wird derzeit noch innerhalb Nordamerikas bewertet, wobei die Auswahlkriterien vor allem auf die Stromverfügbarkeit, die Anbindung und die Übereinstimmung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen ausgerichtet sind.

Im Mittelpunkt der geplanten Zusammenarbeit steht der potenzielle Einsatz einer modularen, dezentralen Energieinfrastruktur, die die Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit und langfristige Kostenwettbewerbsfähigkeit verbessern soll. Während der Schwerpunkt von Global im Rahmen des LOI auf modularen, wasserstoffbetriebenen Energiesystemen liegt, haben die Parteien auch anerkannt, dass die endgültige Konfiguration der Energieversorgung je nach Ergebnis der Machbarkeitsstudien und der Projektbewertung auch eine Erzeugung auf Basis von Wasserstoff und/oder Erdgas umfassen kann.

Die Parteien beabsichtigen zudem, Möglichkeiten zur Integration von kohlenstoffarmen oder erneuerbaren Energiequellen zu prüfen, sofern dies machbar ist.

Wie in dem LOI vorgesehen, wird Global voraussichtlich die Projektentwicklung und die Technologiestrategie leiten, einschließlich der Bewertung der Systemarchitektur, der technischen Koordination, der Gespräche zur Kapitalbeschaffung und der Beschaffungsplanung sowie der möglichen Gründung einer oder mehrerer Zweckgesellschaften zur Entwicklung und zum Betrieb des Projekts.

NADCAP soll als Standortbetreiber und potenzieller Abnehmer fungieren und dabei Standortzugang, Last- und Betriebsdaten sowie Unterstützung bei der lokalen Koordination und Projektintegration bereitstellen.

Der LOI skizziert zudem einen Weg hin zu einer formelleren Projektstruktur, einschließlich der Erstellung einer umfassenden Projektübersicht, Machbarkeits- und technischen Studien, der Bewertung von Genehmigungs- und regulatorischen Anforderungen sowie der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen.

Diese endgültigen Vereinbarungen können einen langfristigen Stromabnahmevertrag zwischen NADCAP und der jeweiligen Projektgesellschaft sowie Projektunterlagen zu Entwicklung, Betrieb und Finanzierung umfassen.

Das Projekt ist derzeit als stufenweise Entwicklung konzipiert, die mit einer ersten Umsetzung beginnen und vorbehaltlich technischer Validierung, Kapitalverfügbarkeit, Genehmigungen und kommerzieller Abstimmung potenziell auf einen größeren Ausbau ausgeweitet werden könnte.

Die Parteien haben zudem Interesse daran bekundet, zu prüfen, ob das vorgeschlagene Modell auf weitere Standorte oder Jurisdiktionen übertragen werden könnte, vorbehaltlich des Ergebnisses der Projektbewertung und künftiger Vereinbarungen.

Der LOI ist, abgesehen von bestimmten üblichen Bestimmungen, unverbindlich, und jede Partei kann die Gespräche jederzeit beenden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Parteien endgültige Vereinbarungen abschließen werden oder dass das vorgeschlagene Projekt zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt umgesetzt wird.

North American Data Centers and Power Ltd.

North American Data Centers and Power Ltd. ist ein Unternehmen für Rechenzentrums-Infrastruktur in der Entwicklungsphase, das potenzielle Standorte für einen speziell errichteten Rechenzentrums-Campus in Nordamerika mit hoher Dichte bewertet, der je nach Standortbedingungen und Projektdurchführbarkeit eine skalierbare Stromkapazität von bis zu 100 MW unterstützen könnte.

Die geplante Anlage soll rechenintensive Anwendungen wie Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Cloud-Computing unterstützen und verfügt über ein flexibles Design, um sich an sich weiterentwickelnde Hardwareanforderungen anzupassen. Zu den in der Bewertung befindlichen Stromversorgungslösungen können die Erzeugung auf Wasserstoff- und/oder Erdgasbasis gehören, die, sofern möglich, mit kohlenstoffarmen oder erneuerbaren Energiequellen integriert werden könnte.

Die Standortauswahl ist noch im Gange und wird Faktoren wie Stromverfügbarkeit, Anbindung und regulatorisches Umfeld berücksichtigen.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

Peter Medved

President & CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com

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