IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Bohrupdate zum Projekt Filo Sur 4 Bohranlagen in Betrieb und mehrere Porphyr- und Epithermal-Ziele im Vicuña-Distrikt, Argentinien-Chile im Visier

IRW-PRESS: Mogotes Metals Inc.: Bohrupdate zum Projekt Filo Sur 4 Bohranlagen in Betrieb und mehrere Porphyr- und Epithermal-Ziele im Vicuña-Distrikt, Argentinien-Chile im Visier

8. April 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass derzeit vier Bohrgeräte mehrere Porphyr- und Epithermal-Ziele im Mogotes-Filo-Sur-Projekt des Unternehmens bohren, das an die südliche Grenze der großen Kupfer-Gold-Silber-Ressource Filo Del Sol von BHP/Lundin im Vicuña-Distrikt1angrenzt. (Abbildung 1).

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Allen Sabet, CEO von Mogotes, kommentierte:

Vier Bohrgeräte bohren derzeit gleichzeitig auf beiden Seiten der Grenze - das ist das größte Programm, das wir bisher bei Filo Sur durchgeführt haben, und ein entscheidender Schritt für das Unternehmen. Zwei Bohrgeräte untersuchen großflächige Porphyr- und Hochsulfidierungsziele in unserem vorrangigen Prospektionsgebiet Luz del Sol in Chile, während die beiden übrigen Bohrgeräte gleichzeitig Ziele auf der argentinischen Seite untersuchen. Unsere integrierte geophysikalische Modellierung hat bei Luz del Sol einen 3,25 Kilometer langen leitfähigen Trend identifiziert, von dem wir glauben, dass er ein Porphyr-System im vielversprechenden Vicuña-Gebiet darstellen könnte. Wir sind für diese Feldsaison vollständig finanziert und erwarten, in den kommenden Wochen mit der Veröffentlichung erster Untersuchungsergebnisse aus den südlichen Zielen zu beginnen, wobei die Ergebnisse von Luz del Sol im Laufe der Bohrungen folgen werden.

Aktualisierung zum Bohrprogramm

Die Bohrungen sollen an den in früheren Pressemitteilungen hervorgehobenen vorrangigen Zielen fortgesetzt werden (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025). Zwei Bohrgeräte befinden sich derzeit in Chile und untersuchen großräumige Porphyr- und Hochsulfidationsziele im vorrangigen Prospektionsgebiet Luz del Sol, während die beiden übrigen Bohrgeräte gleichzeitig Ziele auf der argentinischen Seite des Projekts untersuchen (Abbildung 3).

Die integrierte 3D-Modellierung der kürzlich im März 2026 abgeschlossenen geophysikalischen MT/IP-Ergänzungs- und Erweiterungsuntersuchung, die die chilenischen Mogotes-Claims abdeckt, hat überzeugende Anomalien entlang des 3,25 km langen Luz del Sol-Trends aufgezeigt. Diese große Anomalie verläuft parallel zur regional ausgedehnten, nach Nordwesten tendierenden transorogenen Macho-Muerto-Verwerfungszone, wobei sich das Leitfähigkeitsziel (MT <100 bis 30 Ohm·m) nun nach Nordwesten unterhalb der Meseta-Silica-Alunit-Kappe an der Konzessionsgrenze zum BHP/Lundin-Projekt Filo Del Sol erstreckt (Abbildung 2).

Im Februar 2026 führte Mogotes zudem eine großflächige magnetische Drohnenvermessung über den chilenischen Konzessionsgebieten durch. Das magnetische Modell hob eine große Anomalie unterhalb von Luz del Sol hervor, was das konzeptionelle Porphyr-Ziel in diesem Prospekt weiter untermauert (Abbildung 2).

Die Bohrungen werden fortgesetzt, bis die Betriebsbedingungen eine Einstellung des Programms erfordern. Die Ergebnisse werden voraussichtlich nach und nach für jedes einzelne Ziel veröffentlicht, sobald sie beim Unternehmen eingehen und ausgewertet sind.

Aktualisierung zu ausstehenden Ergebnissen

Die ersten Ergebnisse aus dem südlichen Zielcluster bei Cruz del Sur und Stockwork Hills stehen noch aus und werden voraussichtlich in den kommenden Wochen eintreffen.

Einladung zum Webinar

Mogotes veranstaltet ein Online-Webinar, in dem ein allgemeiner Überblick über das Projekt Filo Sur sowie eine Zusammenfassung der bisherigen Fortschritte in dieser Feldsaison gegeben werden. Alle sind herzlich eingeladen, an diesem Webinar teilzunehmen. Darüber hinaus wird es eine kurze Diskussion über das Beskauga-Projekt des Unternehmens in Kasachstan geben.

Wann: Donnerstag, 9.April 2026, 10:00 Uhr pazifischer Zeit (USA und Kanada)

Teilnahme über PC, Mac, iPad oder Android:

https://us02web.zoom.us/j/82319187233?pwd=Ai5BRe4Vat03ivnmJXzkeWf8ZFBE2l.1

Passwort: 248178

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Referenzen

1 TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt erste Mineralressource bei Filo Del Sol bekannt, die eine der weltweit größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen darstellt. Lundin Mining

TSX: LUN. 16. Februar 2026. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt Ergebnisse der integrierten technischen Studie für Vicuña bekannt, die ein Bergbaugebiet von Weltklasse hervorhebt Über Mogotes Metals Inc. Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das weltweit nach Kupfer, Gold und Silber sucht. Das Flaggschiffprojekt Filo Sur befindet sich im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie Filo Del Sol und die Kupfer-Gold-Lagerstätten Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals. Das Projekt Beskauga befindet sich in Kasachstan und ist ein Gold-Kupfer-Silber-Porphyr. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mogotes Metals Inc. Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer Telefon: (647) 846-3313 E-Mail: -info@mogotesmetals.com In Europa Swiss Resource Capital AG Marc Ollinger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Folgen Sie uns Twitter: https://x.com/mogotesmetals Zusätzliche Informationen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen ersetzt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Qualifizierte Personen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der als qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 gilt, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist Direktor und technischer Berater des Unternehmens und gilt im Sinne der NI 43-101 nicht als unabhängig. Es ist zu beachten, dass die qualifizierte Person die Informationen zu angrenzenden Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen. Mogotes wendet branchenübliche Methoden und Techniken für Explorationsprobenahmen an. Alle geochemischen Boden-, Bach-, Gesteins- und Bohrproben werden unter Aufsicht der Geologen des Unternehmens gemäß der Branchenpraxis entnommen. Geochemische Analysen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und dokumentiert. Proben aus Argentinien werden in Raffiasäcken verpackt und für den Transport per Spezial-LKW zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, versandt. Proben aus Chile werden in Raffiasäcken verpackt und an das ALS-Labor in Copiapó, Chile, geliefert. Diese Einrichtungen führten die Probenvorbereitung (PREP-31B) durch, die das Zerkleinern auf 70 % unter 2 mm, das Abtrennen von 1 kg mittels Riffle-Split und das Pulverisieren auf 85 % mit einer Korngröße von unter 75 Mikrometern umfasst. Die vorbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels einer n Feuerprobe mit ICP-AES-Abschluss an einer 30-g-Probe analysiert. Die Proben wurden außerdem auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Abschluss analysiert. Die Untersuchungsergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund von Oberflächenoxidation und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der Primärmineralisierung höher, niedriger oder ähnlich ausfallen wie die Ergebnisse aus Oberflächen-, Rinnen- und Grabenproben. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Sofern nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, jedoch nicht immer, anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, prognostiziert, budgetiert, Ziele, geht davon aus, Strategie, Ziele, Zielsetzungen, potenziell, möglich, geht davon aus oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse werden, können, könnten, würden, sollten, könnten oder ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden oder deren negative Konnotationen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Annahmen, die bei der Interpretation von Bohrergebnissen, Geologie, Gehalt, Geochemie, potenziellen Implikationen geophysikalischer Interpretationen und der Kontinuität von Mineralvorkommen getroffen wurden; Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, Fachkräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken benötigt werden; sowie die Erwartung, dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, regulatorische, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken beeinträchtigt oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich beziehen auf: das potenzielle Explorationspotenzial des Filo-Sur-Projekts, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des Porphyr-Kupfer-Gold-Systems und der Prospektivität der Explorationsziele; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg künftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen; die Fähigkeit zur Schaffung von Shareholder Value; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung der Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit zur Durchführung geplanter Arbeitsprogramme; Pläne oder die Fähigkeit zur Mobilisierung oder Hinzunahme weiterer Bohrgeräte; den Zeitplan oder die erwarteten Ergebnisse von Laboruntersuchungen; staatliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche bezüglich der Eigentumsrechte; Einschränkungen des Versicherungsschutzes; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. 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Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen diesen Warnhinweisen. Leser werden darauf hingewiesen, sich aufgrund der inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. 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