IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One erhält weitere 4,3 Millionen CAD von der kanadischen Regierung zur Förderung der Produktion von Batteriematerialien für Energiesicherheit und Verteidigung

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One erhält weitere 4,3 Millionen CAD von der kanadischen Regierung zur Förderung der Produktion von Batteriematerialien für Energiesicherheit und Verteidigung

Highlights

- Nano One erhält von NRCan weitere 4,3 Mio. CAD für Arbeiten an der Machbarkeitsstudie und die Integration von Software für Produktion und Betrieb

- Die zusätzlichen Fördermittel dienen der Erweiterung des Umfangs des NRCan-Projekts, das bereits am 29. Oktober 2025 vermeldet wurde

- Der erweiterte Projektumfang wird zur Erreichung der kommerziellen Ziele in den Bereichen Verteidigung, Energiespeicherung und Automobilindustrie beitragen

Vancouver (Kanada), den 8. April 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, einen zusätzlichen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 4,3 Millionen CAD von Natural Resources Canada (NRCan) im Rahmen des Energy Innovation Program bekannt zu geben.

Die zusätzlichen Mittel dienen in erster Linie der Erstattung förderfähiger Ausgaben für die Installation eines dezentralen Steuerungssystems (DCS) und eines Fertigungssteuerungssystems (MES) sowie für laufende Ingenieurleistungen durch Dritte, um die Planung der One-Pot-Anlage des Unternehmens mit einer Produktionskapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr voranzutreiben.

Quebec ist ein wichtiger Standort für Innovationen im Bereich Batterietechnologie und fortschrittliche Fertigung. Projekte wie dieses tragen dazu bei, neue Technologien der Marktreife näher zu bringen und gleichzeitig die Rolle der Provinz im wachsenden Sektor der sauberen Technologien in Kanada zu stärken. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Quebec unser Land dabei unterstützt, eine Supermacht im Bereich der sauberen Energie zu werden.

Claude Guay

Parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen

Nano One ist der kanadischen Regierung für ihre anhaltende Unterstützung und die Aufstockung der Fördermittel dankbar, sagte Denis Geoffroy, COO von Nano One. Die DCS- und MES-Softwaresysteme werden die Flexibilität sowie Präzision der Produktionsanlage erhöhen und die Zertifizierung im Automobilbereich sowie die Rückverfolgbarkeit der Produkte beschleunigen. Die Ingenieursarbeiten sind für die Projektdurchführung und die Betriebseffizienz der Anlage von entscheidender Bedeutung. Diese Investition stärkt unser Angebot in den Bereichen Produktion sowie Technologielizenzierung und unterstützt unseren Weg zur Kommerzialisierung. Außerdem trägt sie weiterhin zur Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre bei und festigt die Position von Nano One als führendes Unternehmen in der Materialverarbeitung in Kanada.

Geänderter Projektumfang

Der Beitrag in Höhe von 4,3 Mio. CAD aus dem Energieinnovationsprogramm von NRCan unterstützt Änderungen am Arbeitsumfang der zuvor am 29. Oktober 2025 bekannt gegebenen NRCan-Fördervereinbarung des Unternehmens, wodurch sich die Gesamtfördersumme auf 9,3 Mio. CAD erhöht. Der ursprüngliche Umfang umfasst Betriebs- und Investitionsausgaben für die Skalierung, Produktentwicklung und Kommerzialisierungsaktivitäten an den Standorten des Unternehmens in Candiac, Québec, und Burnaby, British Columbia. Der erweiterte Umfang umfasst drei zusätzliche Arbeitsbereiche, wobei förderfähige und erstattungsfähige Ausgaben bis zum 1. April 2025 zurückreichen:

1. Eine Anlagen-Software für ein verteiltes Steuerungssystem (DCS), die es ermöglicht, alle Anlagen und die Produktion von einem einzigen Kontrollzentrum aus zu verwalten und gleichzeitig die Betriebssicherheit, die Prozesseffizienz und die Sicherheit zu verbessern. Das neue System wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cybersicherheitsbedrohungen erhöhen und die Möglichkeit für Fernsupport sowie Schulungen für zukünftige Anlagen bieten.

2. Eine Manufacturing Execution System (MES)-Software, die auf das DCS aufgesetzt wird, um alle Produktionsstufen in der Fertigung zu überwachen, zu verfolgen, zu dokumentieren und zu steuern - und so die Lücke zwischen dem Enterprise Resource Planning (ERP) und dem Maschinenbetrieb in Echtzeit schließt, um Effizienz, Qualität und Rückverfolgbarkeit zu optimieren. Es liefert Echtzeitdaten für eine bessere Entscheidungsfindung, verwaltet Ressourcen, plant die Produktion, gewährleistet die Qualitätskontrolle und erstellt eine lückenlose Produktdokumentation, was für die Einhaltung der Anforderungen der Automobilindustrie wie IATF entscheidend ist. Diese Upgrades werden die Industrie-4.0-Fähigkeit in Candiac implementieren und eine schnellere Produktverbesserung ermöglichen.

3. Vorantreiben einer Machbarkeitsstudie für eine groß angelegte kommerzielle Anlage zur Deckung der Inlandsnachfrage in den Märkten der Automobilindustrie und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS). Die Studie wird das im Rahmen der Nano One Worley Alliance entwickelte modulare Design sowie die betrieblichen Erkenntnisse aus der Demonstrationsanlage in Candiac integrieren.

Seit Oktober 2025 hat Nano One Fördermittel in Höhe von 12,31 Millionen CAD von NRCan erhalten, um die Kapazitätserweiterung am Standort Candiac voranzutreiben, Lieferungen von Zulieferern zu qualifizieren, Produktspezifikationen für Kunden zu erfüllen, Lizenznehmer zu schulen und die zukünftige Anlagenentwicklung zu unterstützen.

Die Förderung unterstützt zudem die Entwicklung neuer LFP-Generationen, um den gestiegenen Leistungsanforderungen in Energiespeichersystemen, der Verteidigungsindustrie, bei Elektrofahrzeugen und anderen Anwendungen gerecht zu werden. Sumitomo Metal Mining ist Projektpartner im Rahmen dieser NRCan-Fördervereinbarung und bringt technisches Fachwissen als Sachleistung ein.

Die Anlage in Candiac bleibt Nano Ones Sprungbrett für Wachstum und bildet eine wichtige Brücke zwischen Kundenvalidierung, ersten Umsätzen und dem Nachweis der Technologie in produktionsreifen Anlagen, um zukünftige Lizenzierungsmöglichkeiten zu unterstützen. Als Demonstrationsanlage wird Candiac auch Serviceumsätze generieren, die aus der Schulung von Lizenznehmern, kontinuierlichen Prozessverbesserungen und Produktoptimierungen resultieren.

Stärkung der Batterie-Lieferketten in Nordamerika

Der gesamte Projektumfang unterstützt die Kapazitätserweiterung von Nano One am Standort Candiac von 200 Tonnen pro Jahr auf mindestens 800 Tonnen pro Jahr, wobei die Flexibilität besteht, mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen, um die Kundennachfrage zu decken. Dies markiert einen weiteren Fortschritt bei der Kommerzialisierung der One-Pot-LFP-Produktion und dem Aufbau lokaler Kapazitäten im Einklang mit den Prioritäten der Regierung hinsichtlich industrieller Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit der Lieferketten.

Das Projekt baut auf bestehender finanzieller Unterstützung durch das US-Verteidigungsministerium, Next Generation Manufacturing Canada (NGen), Investissement Québec (MEIE) und Technoclimat (MELCCFP) auf. Es steht im Einklang mit den Bemühungen der G7, widerstandsfähige und diversifizierte Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen - wodurch die Abhängigkeit von Quellen aus einzelnen Ländern verringert und die nordamerikanische Energiesicherheit gestärkt wird -, und trägt dazu bei, Kanada als zukünftigen Lieferanten von LFP-Kathodenmaterialien zu positionieren.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Zu den Anwendungsbereichen zählen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), tragbare Elektronikgeräte und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens senkt die Kosten, ist genehmigungsfreundlicher, verringert den Energieverbrauch, den ökologischen Fußabdruck und die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen unterstützt durch Prozessinnovationen die Bemühungen um Energiesicherheit, Widerstandsfähigkeit der Lieferketten, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Leistungssteigerung.

Die Produktion wird derzeit in Candiac, Québec, pilotiert und demonstriert, wobei auf bestehende Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung in der kommerziellen Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP) zurückgegriffen wird. Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen eine Design-One-Build-Many-Lizenzierungsstrategie, die weltweit kostengünstige, genehmigungsfreundlichere und schneller auf den Markt zu bringende Produktionslösungen für Batteriematerialien ermöglicht.

Nano One hat Fördermittel von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec und der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. 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