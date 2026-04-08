IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Partnern im Bereich F&E-Förderprogramme (RDI Partners) und gründet Onco-Innovations AU Pty. Ltd., um die australische Phase-I-Strategie voranzutreiben

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Partnern im Bereich F&E-Förderprogramme (RDI Partners) und gründet Onco-Innovations AU Pty. Ltd., um die australische Phase-I-Strategie voranzutreiben

Das Unternehmen gibt auch eine Marketingvereinbarung bekannt

Vancouver, Kanada - 7. April 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich F&E-Förderprogramme (RDI Partners) und die Gründung von Onco-Innovations AU Pty. Ltd. (ONCO AU) als hundertprozentige australische Tochtergesellschaft des Unternehmens bekannt zu geben.

Durch die Zusammenarbeit mit RDI Partners und die Gründung seiner australischen Tochtergesellschaft arbeitet Onco-Innovations an der Implementierung eines strukturierten operativen Rahmens zur Unterstützung der geplanten Phase-I-Entwicklungsaktivitäten in der Region. Dieser Rahmen umfasst die Gründung und Leitung von ONCO AU als lokale australische Betriebsgesellschaft des Unternehmens sowie die Prüfung der möglichen Förderfähigkeit im Rahmen des australischen Programms für Forschungs- und Entwicklungssteueranreize in Höhe von 43,5 % für förderfähige Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Initiative unterstützt zudem die Vorbereitung der Einreichung bei einer Ethikkommission für Forschung am Menschen (HREC, Human Research Ethics Committee) und die Abwicklung des CTN-Verfahrens (CTN, Clinical Trial Notification) bei der Therapeutic Goods Administration (TGA), wobei sie sich an den Praktiken der Finanzverwaltung, den Anforderungen der regulatorischen Compliance und den Berichtsstandards für börsennotierte Unternehmen orientiert. Zusammen stellen diese Schritte eine skalierbare betriebliche Infrastruktur bereit, die zur Unterstützung der aktuellen klinischen Ziele des Unternehmens und der potenziellen zukünftigen globalen Expansion entwickelt wurde.

Australien bietet einen optimierten Weg für klinische Studien in der Frühphase, einschließlich des CTN-Systems (CTN, Clinical Trial Notification), effizienter Verfahren zur ethischen Genehmigung und eines weltweit anerkannten regulatorischen Umfelds. Die Strategie von Onco-Innovations ist darauf ausgelegt, diese Vorteile zu nutzen und gleichzeitig strenge wissenschaftliche, operative und Governance-Standards beizubehalten, während das Unternehmen sein Entwicklungsprogramm beschleunigt.

Die Zusammenarbeit mit RDI Partners unterstützt eine konsequente finanzielle Überwachung während der Durchführung des Phase-I-Programms des Unternehmens. Dazu gehören die strukturierte Dokumentation und die Prüfung der Förderfähigkeit im Zusammenhang mit australischen Steueranreizen für Forschung und Entwicklung, die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für förderfähige klinische und Entwicklungsausgaben sowie die Erstellung von Finanzmodellen, die auf das Burn-Rate-Management in Phase I abgestimmt sind. Diese Maßnahmen sollen einen effizienten Kapitaleinsatz fördern und gleichzeitig die regulatorische Integrität wahren, während Onco-Innovations die klinische Umsetzung ansteuert. Die Gründung von ONCO AU ergänzt die zuvor angekündigte klinische Zusammenarbeit des Unternehmens mit Avance Clinical (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. August 2025) für die geplante Durchführung der Phase-I-Studie in Australien.

Die Umsetzung unserer Zusammenarbeit mit RDI Partners und die Gründung von ONCO AU spiegeln eine fokussierte Vorbereitung wider, während wir unsere Pläne für eine First-in-Human-Entwicklung vorantreiben. Australien bietet ein attraktives regulatorisches und finanzielles Umfeld für Onkologiestudien in der Frühphase. Diese Initiative stärkt unsere Fähigkeit, effizient, verantwortungsbewusst und unter Einhaltung strenger Governance-Standards zu handeln, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit sofortiger Wirkung MCS Market Communication Service GmbH (Geschäftsadresse: Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Deutschland, E-Mail: info@mcsmarket.de, Telefon: +491772481220, Website: www.mcsmarket.de) (MCS) mit der Bereitstellung einer Reihe von Online-Marketing-Dienstleistungen beauftragt hat, einschließlich der Erstellung von Kampagnen, der Erstellung von Marketingmaterialien, Research und Analysen (die Dienstleistungen). Die Dienstleistungen werden voraussichtlich bis zum 30. Juli 2026 bzw. zur Erschöpfung des Budgets laufen. Das Unternehmen hat MCS für die Dienstleistungen 213.000 Euro gezahlt und weist darauf hin, dass dieser Betrag dem Betrag entspricht, den MCS dem Unternehmen zuvor im Zusammenhang mit nicht ausgegebenen Mitteln aus einem früheren Auftrag zurückerstattet hatte (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Januar 2026). Die Vergütung für die Dienstleistungen ist festgesetzt und nicht an die Marktentwicklung gebunden. MCS oder seinen Geschäftsführern wurden keine Wertpapiere als Vergütung gewährt. Die Dienstleistungen werden über digitale Kanäle, einschließlich Google Ads und native Werbung, ausgeführt.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED,

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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