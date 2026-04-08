IRW-News: Rio Silver Inc.: Rio Silver Inc. berichtet erste Silber-, Gold- und Bleigewinnungsraten von 85 %, 74 % bzw. 77 % auf dem Projekt Maria Norte in Zentralperu

IRW-PRESS: Rio Silver Inc.: Rio Silver Inc. berichtet erste Silber-, Gold- und Bleigewinnungsraten von 85 %, 74 % bzw. 77 % auf dem Projekt Maria Norte in Zentralperu

Erste Testarbeiten zeigen im historischen peruanischen Silberrevier gute Silbergewinnungsraten, hochgradige Konzentrate und niedrige Arsengehalte bei Anwendung konventioneller Flotationsverfahren

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 8. April 2026 - Rio Silver Inc. (Rio Silver oder das Unternehmen) (TSX V: RYO | OTC: RYOOF) freut sich, ein Update zum Fortschritt des Unternehmens bei den laufenden metallurgischen Arbeiten im Silber-Gold-Blei-Konzessionsgebiet Maria Norte (das Konzessionsgebiet) bereitzustellen. Die jüngsten metallurgischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass hohe Silber- und Goldgewinnungsraten erreichbar sind.

Das Silber-Gold-Blei-Konzessionsgebiet Maria Norte befindet sich im historischen Bergbaurevier Huachocolpa in Zentralperu und umfasst eine Fläche von etwa 388 Hektar. Das Konzessionsgebiet ist über eine Straße erreichbar und grenzt an die derzeit in Produktion befindliche Bergbauanlage Tangana von Silver X. Das Genehmigungsverfahren läuft, und die Unterlagen wurden eingereicht. Die Entnahme von Massenproben ist genehmigt, während die endgültige Umweltgenehmigung (IGAC) durch die peruanische Regierung noch aussteht.

Metallurgische Ergebnisse stützen die Aufbereitungsstrategie

Erste metallurgische Ergebnisse haben die hohen Gewinnungsraten für Silber und Gold bei Maria Norte bestätigt. Der Zinkgehalt wird im Vergleich zu Silber, Gold und Blei als unbedeutend eingestuft. Die metallurgischen Arbeiten und die zukünftige Aufbereitung konzentrieren sich auf die Gewinnung von Silber, Gold und Blei; daher wird das Unternehmen seine Aufbereitungsmethoden so gestalten, dass zwei Konzentrate produziert werden: ein Silber-Gold-Blei-Konzentrat und ein niedrighaltiges Gold-Silber-Pyrit-Konzentrat mit geringen Mengen an Blei. Noch wichtiger ist, dass die Konzentrate voraussichtlich nur geringe Mengen an Arsen enthalten werden.

Kürzlich wurde eine große Mischprobe über mehrere Dutzend Meter aus einem der Oberflächenvorkommen entnommen, in dem ein Quarz-Blei-Sulfid-Gang (Qtz-Pb) mit einer Mächtigkeit zwischen 0,3 und 1,0 Meter freigelegt ist. Der Gehalt der Mischprobe betrug 3,00 Gramm Gold pro Tonne, 4,32 Unzen Silber pro Tonne, 4,05 % Blei und 1,61 % Bleioxid. Die metallurgischen Ergebnisse unter Verwendung von Flotationsverfahren führten zu zwei Konzentraten. Das erste Konzentrat wies ein Verhältnis von Mineral zu Konzentrat von 25 zu 1 auf und enthielt 14,57 Gramm Gold pro Tonne, 53,64 Unzen Silber pro Tonne sowie 54,17 % Blei. Das zweite Konzentrat wies ein Verhältnis von Mineral zu Konzentrat von 6,2 zu 1 auf und enthielt 10,16 Gramm Gold pro Tonne, 9,67 Unzen Silber pro Tonne und 13,85 % Blei. Beide Konzentrate wiesen niedrige Arsenwerte von 0,33 % bzw. 0,36 % auf.

Chris Verrico, CEO von Rio Silver Inc., kommentiert:

Die ersten metallurgischen Arbeiten zeigen, dass die aus den Quarz-Blei-Gängen gewonnenen Konzentrate gute Gewinnungsraten und einen niedrigen Arsengehalt aufweisen. Wir sind uns bewusst, dass dieses Erz in Peru sehr gut vermarktbar sein wird, da es mit Gold-Silber-Blei-Konzentraten gemischt werden könnte, die erhöhte Arsenwerte enthalten. Weitere metallurgische Arbeiten sind im Gange, da es offenbar zwei verschiedene Arten von Gangsystemen gibt, die möglicherweise unterschiedliche Methoden zur Prozessoptimierung erfordern, um optimale Gewinnungsraten zu erzielen.

Wir konzentrieren uns darauf, in den Jahren 2026 und 2027 die Massenprobenahme, die Konzentratproduktion und die Aufbereitung voranzutreiben, und die erzielten Fortschritte stimmen uns sehr zuversichtlich. Die kommenden Monate werden voraussichtlich sehr ereignisreich sein, da wir unsere Strategie weiter umsetzen. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass sich das Unternehmen sowohl operativ als auch finanziell in der stärksten Position befindet, in der es je war.

Jeffrey Reeder, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zusammengestellt und deren Erstellung beaufsichtigt und genehmigt. Die metallurgischen Arbeiten wurden von Jose Orlando Moncada Rejas, Ing., durchgeführt, der als Metallurge für die durchgeführten Arbeiten verantwortlich ist. Die Analyse des Materials wurde von Procesmin Ingenieros SRL mit Sitz in Caraz, Ancash, mittels Brandprobe auf Gold und Silber durchgeführt.

Über Rio Silver Inc. Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Peru, dem zweitgrößten Silberproduzenten der Welt, hochgradige silberdominierte Projekte entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich bewährter Mineralgürtel und wird von einem erfahrenen technischen und operativen Team mit umfassender Erfahrung in der peruanischen Geologie, im Untertagebau und in der Exploration großflächiger Gebiete unterstützt. Mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem wachsenden Portfolio an sehr vielversprechenden Silberprojekten schafft sich Rio Silver die Grundlage, um zu einem der nächsten aufstrebenden Silberproduzenten Perus zu avancieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.riosilverinc.com.

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IM NAMEN VON RIO SILVER INC.

Chris Verrico

Direktor, President und Chief Executive Officer

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Christopher Verrico, President und CEO

Tel: (604) 762-4448

E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com

Website: www.riosilverinc.com

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