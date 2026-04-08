IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp nimmt die Produktion in Burke Hollow auf, der weltweit neuesten in Betrieb befindlichen ISR-Uranmine

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp nimmt die Produktion in Burke Hollow auf, der weltweit neuesten in Betrieb befindlichen ISR-Uranmine

Amerikas größtes Greenfield-ISR-Uranprojekt seit über einem Jahrzehnt nimmt die Produktion auf

UEC betreibt nun zwei seiner drei US-amerikanischen ISR-Produktionsplattformen nach dem Hub-and-Spoke-Prinzip, gestützt auf die größte Uranressourcenbasis in den Vereinigten Staaten

Corpus Christi, Texas, 8. April 2026 / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-increasing-production-in-2026-and-uranium-market-insight/ -) gibt bekannt, dass man die Genehmigung der Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) erhalten und die Produktion in seinem Burke-Hollow-Projekt aufgenommen hat, der weltweit neuesten In-situ-Recovery-Uranmine (ISR) und dem ersten neuen ISR-Betrieb in den USA seit über einem Jahrzehnt.

Zusammen mit den kürzlich erteilten Genehmigungen zur Kapazitätserweiterung bei Christensen Ranch in Wyoming baut UEC seine Produktionsbasis in den USA weiter aus und ist das einzige US-Uranunternehmen mit zwei aktiven ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte:

Die Inbetriebnahme von Burke Hollow ist ein bedeutender Meilenstein für UEC, der das Projekt von einer Entdeckung im Jahr 2012 bis zur Produktion im Jahr 2026 vorantreibt. Mit zwei nun produzierenden ISR-Betrieben und unserem Ludeman-ISR-Projekt, dessen Inbetriebnahme für 2027 geplant ist, bauen wir eine skalierbare, facettenreiche Plattform auf, die durch die größte Uranressourcenbasis in den Vereinigten Staaten gestützt wird. Unsere zu 100 % ungesicherte Strategie des schrittweisen Produktionswachstums versetzt UEC in die Lage, den sich festigenden Marktgrundlagen und der wachsenden politischen Unterstützung der USA für die heimische Kernbrennstoff-Lieferkette gerecht zu werden.

Chris Wright, Energieminister der Vereinigten Staaten, erklärte:

Die jüngsten Produktionserfolge von UEC in Texas und Wyoming unterstreichen die Bedeutung der Uranproduktion als Grundlage für einen sicheren, heimischen Kernbrennstoffkreislauf. Die Trump-Regierung setzt sich weiterhin für die Stärkung dieser Kapazitäten ein, die für die amerikanische Energiedominanz und unsere nationale Sicherheit unerlässlich sind. Während wir den vollständigen Brennstoffkreislauf, einschließlich der wichtigen nachgelagerten Infrastruktur, weiter wiederaufbauen, zeigt dieser Fortschritt, dass wir ihn hier aufbauen und von hier aus eine Führungsrolle übernehmen können. Herzlichen Glückwunsch an UEC zu diesem wichtigen Meilenstein.

Greg Abbott, Gouverneur von Texas, erklärte:

Texas ist stolz darauf, Standort von Amerikas größtem Greenfield-Projekt zur ISR-Uranförderung zu sein. Dieses Burke-Hollow-Projekt in Südtexas wird den heimischen Kernbrennstoffkreislauf der USA stärken und Texas als weltweit führende Energienation festigen. Durch die Erweiterung des Zugangs zu Uran wird Texas seinen Weg als führender Staat in der Kernenergieerzeugung weiter vorantreiben.

Burke Hollow: Groß angelegtes ISR-Projekt mit Potenzial für eine mehrphasige Erschließung

Burke Hollow ist die größte ISR-Uranentdeckung in den Vereinigten Staaten im letzten Jahrzehnt, wobei bisher nur etwa die Hälfte des rund 20.000 Acres großen Grundstücks erkundet wurde, was ein erhebliches langfristiges Entwicklungspotenzial bietet.

Das Projekt umfasst mehrere mineralisierte Zonen und Horizonte, was einen schrittweisen Ansatz für die künftige Ressourcenerweiterung und die Erschließung weiterer Bohrfelder ermöglicht.

Die Produktion aus Burke Hollow wird in der zentralen Aufbereitungsanlage in Hobson verarbeitet, die für die Produktion von bis zu 4 Millionen Pfund Uran pro Jahr zugelassen ist.

Craig Wall, Vizepräsident für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit in Texas, erklärte:

Nach über einem Jahrzehnt der Exploration, Genehmigungsverfahren und Erschließung spiegelt die Genehmigung durch die TCEQ die Stärke unserer technischen und operativen Umsetzung wider. Wir schätzen die Zusammenarbeit und Professionalität der TCEQ während des gesamten Prozesses und freuen uns darauf, im weiteren Verlauf des Projekts weiterhin mit ihr zusammenzuarbeiten. Da Burke Hollow nun in Produktion ist, konzentriert sich unser Team in Südtexas darauf, den Betrieb sicher hochzufahren und zusätzliche Bohrfeldern im gesamten Projektgebiet zu errichten.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten, insgesamt etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr, verteilt auf seine ISR-Betriebe in Wyoming und Südtexas, die nach dem Hub-and-Spoke-Prinzip organisiert sind. In Kanada verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Land- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, dessen Kernstück das Roughrider-Projekt in Saskatchewan bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten im Inland an, um die US-amerikanische Kernbrennstoff-Lieferkette weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie, die ein uneingeschränktes Engagement in den Fundamentaldaten des Uranmarktes ermöglicht. Das Unternehmen wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur geführt.

Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

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