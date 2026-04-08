Kabinenpersonal der Lufthansa streikt am Freitag

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Kabinenpersonal der Lufthansa ist für diesen Freitag zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen, wie die Gewerkschaft Ufo am Mittwoch mitteilte./brd/DP/men

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