Kabinenpersonal der Lufthansa streikt am Freitag
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Kabinenpersonal der Lufthansa ist für diesen Freitag zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen, wie die Gewerkschaft Ufo am Mittwoch mitteilte./brd/DP/men
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