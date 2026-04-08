Klingbeil plant Gipfel zur Energiekrise

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

Berlin, ⁠08. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will einem Medienbericht zufolge wegen der Energiepreiskrise mit Wirtschaft und Gewerkschaften ‌zu einem Krisengipfel zusammenkommen. Das Treffen sei für Freitag im Finanzministerium ⁠geplant, ⁠berichtete der "Spiegel" am Mittwoch. Eingeladen zu dem "Sozialpartnergespräch" seien die Spitzen von Gewerkschaften wie der IG Metall und der IGBCE sowie ‌der Arbeitgeber- und ‌Wirtschaftsverbände BDI und BDA.

Das Gespräch ist dem Bericht zufolge eine Reaktion ⁠auf die Eskalation des Krieges zwischen ‌den USA, Israel ⁠und dem Iran sowie die stark steigenden Energiepreise. Bei dem Austausch solle es um ‌die Frage ⁠gehen, wie Bürger und ⁠Wirtschaft von den hohen Spritpreisen entlastet werden könnten. Zudem dürfte das von der Koalition derzeit erarbeitete Reformpaket Thema sein.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Inflationsanstieg
Notenbanker: EZB muss zu raschem Handeln bereit seingestern, 08:35 Uhr · Reuters
Notenbanker: EZB muss zu raschem Handeln bereit sein
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Kriegheute, 12:15 Uhr · onvista
Ein Händler analysiert Marktdaten.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Kriegheute, 12:15 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend06. Apr. · onvista
Alle Premium-News