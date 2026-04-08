Klingbeil plant Gipfel zur Energiekrise
Berlin, 08. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will einem Medienbericht zufolge wegen der Energiepreiskrise mit Wirtschaft und Gewerkschaften zu einem Krisengipfel zusammenkommen. Das Treffen sei für Freitag im Finanzministerium geplant, berichtete der "Spiegel" am Mittwoch. Eingeladen zu dem "Sozialpartnergespräch" seien die Spitzen von Gewerkschaften wie der IG Metall und der IGBCE sowie der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände BDI und BDA.
Das Gespräch ist dem Bericht zufolge eine Reaktion auf die Eskalation des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie die stark steigenden Energiepreise. Bei dem Austausch solle es um die Frage gehen, wie Bürger und Wirtschaft von den hohen Spritpreisen entlastet werden könnten. Zudem dürfte das von der Koalition derzeit erarbeitete Reformpaket Thema sein.
(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)