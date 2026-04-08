Berlin, ⁠08. Apr (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will einem Medienbericht zufolge wegen der Energiepreiskrise mit Wirtschaft und Gewerkschaften ‌zu einem Krisengipfel zusammenkommen. Das Treffen sei für Freitag im Finanzministerium ⁠geplant, ⁠berichtete der "Spiegel" am Mittwoch. Eingeladen zu dem "Sozialpartnergespräch" seien die Spitzen von Gewerkschaften wie der IG Metall und der IGBCE sowie ‌der Arbeitgeber- und ‌Wirtschaftsverbände BDI und BDA.

Das Gespräch ist dem Bericht zufolge eine Reaktion ⁠auf die Eskalation des Krieges zwischen ‌den USA, Israel ⁠und dem Iran sowie die stark steigenden Energiepreise. Bei dem Austausch solle es um ‌die Frage ⁠gehen, wie Bürger und ⁠Wirtschaft von den hohen Spritpreisen entlastet werden könnten. Zudem dürfte das von der Koalition derzeit erarbeitete Reformpaket Thema sein.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)