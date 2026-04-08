Konsortium um UBS prüft Einsatz von digitalem Franken

Zürich, ⁠08. Apr (Reuters) - Eine Gruppe von Schweizer Banken um die UBS will den Einsatz eines digitalen Frankens testen. Dazu hätten sich die UBS, ‌die PostFinance, Raiffeisen, die Zürcher Kantonalbank (ZKB), die Banque Cantonale Vaudoise (BCV) sowie die Sygnum Bank zusammengeschlossen, ⁠teilten ⁠die Institute am Mittwoch mit. In einer geschützten Testumgebung, einer sogenannten Sandbox, sollen mögliche Anwendungsfälle für einen an den Franken gekoppelten Stablecoin erprobt werden. Ein Stablecoin ist ‌ein digitaler Vermögenswert, dessen Wert ‌stabil an eine Währung wie den Schweizer Franken gebunden ist.

Hintergrund der Initiative ist, dass es ⁠in der Schweiz bislang keinen regulierten und ‌breit genutzten Stablecoin für ⁠den Franken gibt. Mit dem Vorhaben wollten die Partner das Schweizer Ökosystem für digitales Geld stärken und die Wettbewerbsfähigkeit des ‌Finanzplatzes fördern. ⁠Die technische Infrastruktur für die ⁠Ausgabe des Stablecoins stelle die Swiss Stablecoin AG zur Verfügung. Die Tests sollen im laufenden Jahr stattfinden. Die Initiative stehe auch weiteren interessierten Banken und Unternehmen offen, hieß es weiter.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)