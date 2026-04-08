Kreml begrüßt Iran-Vereinbarung

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MOSKAU (dpa-AFX) - Russland heißt die vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg gut, geht auf einen ähnlichen Vorschlag aus Kiew aber nicht ein. Moskau begrüße die Entscheidung, den Weg der bewaffneten Eskalation nicht weiterzugehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Sehr wichtig" sei, dass es keine Angriffe auf zivile und wirtschaftliche Objekte des Irans gebe.

Russland führt selbst seit mehr als vier Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dabei greift Moskaus Militär systematisch die ukrainische Energieversorgung an, im Winter mussten Millionen Menschen teils ohne Strom, Heizung und Wasser ausharren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau kürzlich mehrfach eine Waffenruhe angeboten. "Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen", schrieb er zuletzt in sozialen Medien. Peskow erklärte nun, Moskau hoffe, dass die US-Verhandler in absehbarer Zeit mehr Zeit und Möglichkeiten haben werden, sich im trilateralen Format zu treffen. Zuletzt hatten Teams aus Russland und der Ukraine in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Schweiz direkt miteinander verhandelt - allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Die USA saßen als Vermittler am Tisch. Wegen des Iran-Kriegs lagen diese Gespräche auf Eis./ksr/DP/jha

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