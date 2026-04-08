Linke: Wegen Trumps Politik US-Basis Ramstein schließen

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BERLIN (dpa-AFX) - Nach den US-Drohungen gegen den Iran und der Schlichtung in letzter Minute fordert die Linke von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine scharfe Abgrenzung gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump. "Das Handeln von Trump muss Konsequenzen haben: Die US-Airbase Ramstein muss geschlossen werden", sagte die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich erwarte von Friedrich Merz, dass er sehr schnell sein zukünftiges Verhältnis zu den USA gegenüber Deutschland erklärt", fügte sie hinzu. "Wir haben ein Recht, zu erfahren, ob Deutschland weiterhin Anhängsel einer freidrehenden US-Politik sein möchte." Schwerdtner sagte, es sei beschämend, dass Merz und andere europäische Staatschefs zu Trumps Drohungen geschwiegen hätten. Es brauche eine gemeinsame Antwort.

Trump hatte dem Iran mit der Vernichtung von dessen Zivilisation gedroht. In der Nacht zum Mittwoch kam kurz vor Ablauf eines Ultimatums eine Vereinbarung für eine Feuerpause zustande./vsr/DP/stw

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