Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Lufthansa – Hedging-Stopp trotz Absicherung

Ein hoher Absicherungsgrad sollte eigentlich Stabilität bringen – doch steigende Kerosinpreise verändern die Ausgangslage bei der Lufthansa. Warum selbst eine starke Hedging-Strategie plötzlich an ihre Grenzen stößt und welche Risiken jetzt im Fokus stehen.

Aehr Test Systems – Schwache Zahlen, starke Orders

Die aktuellen Zahlen von Aehr Test Systems zeigen klare Schwächen – gleichzeitig zieht die Nachfrage deutlich an. Was hinter dem starken Auftragseingang steckt und warum der Blick nach vorne für Anleger entscheidend wird.

Intel – Terafab-Projekt mit Musk

Ein ambitioniertes Großprojekt Intels sorgt für Aufmerksamkeit: Gemeinsam mit Partnern will Intel neue Maßstäbe setzen. Welche Chancen sich daraus ergeben und warum der Markt genauer hinschaut.