Lufthansa mit Kostenrisiko, Deal zwischen Intel und Musk
Heute geht es um folgende Werte: Redcare Pharmacy, Lanxess, Deutz, Lufthansa, Exxon Mobil, Shell, Lockheed Martin, Levi Strauss, Aehr Test Systems, Intel.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Lufthansa – Hedging-Stopp trotz Absicherung
Ein hoher Absicherungsgrad sollte eigentlich Stabilität bringen – doch steigende Kerosinpreise verändern die Ausgangslage bei der Lufthansa. Warum selbst eine starke Hedging-Strategie plötzlich an ihre Grenzen stößt und welche Risiken jetzt im Fokus stehen.
Aehr Test Systems – Schwache Zahlen, starke Orders
Die aktuellen Zahlen von Aehr Test Systems zeigen klare Schwächen – gleichzeitig zieht die Nachfrage deutlich an. Was hinter dem starken Auftragseingang steckt und warum der Blick nach vorne für Anleger entscheidend wird.
Intel – Terafab-Projekt mit Musk
Ein ambitioniertes Großprojekt Intels sorgt für Aufmerksamkeit: Gemeinsam mit Partnern will Intel neue Maßstäbe setzen. Welche Chancen sich daraus ergeben und warum der Markt genauer hinschaut.
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