Neue Luftangriffe Israels in Beirut

dpa-AFX · Uhr
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TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel setzt seine heftigen Luftangriffe auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut trotz einer Waffenruhe im Iran-Krieg fort. Augenzeugen berichteten, ein Gebäude in der Mittelmeerstadt sei zerstört worden. Es habe Opfer gegeben. Die israelische Armee teilte mit, in Beirut sei ein Kommandeur der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah angegriffen worden.

Bei einem überraschenden Großangriff der israelischen Luftwaffe auf verschiedene Ziele im Libanon, darunter auch in Beirut, waren zuvor nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff mit rund 50 Kampfjets ebenfalls Zielen der Hisbollah.

In einer Mitteilung der Hisbollah hieß es dagegen, die Angriffe hätte Zivilisten im gesamten Libanon gegolten. Die Organisation verurteilte die Angriffe als "barbarische Aggression" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Sie seien ein Zeichen der Schwäche Israels gegenüber den "Angriffen des Widerstands" im Libanon. Die Organisation kündigte Vergeltung an.

Wegen der anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon erwägt der Iran nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause mit den USA auszusteigen./wh/DP/men

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