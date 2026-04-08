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Nova Property Fund Management AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025



08.04.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung, 08. April 2026

Die Nova Property Fund Management AG veröffentlicht heute ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsinitiativen über alle Produkte und Mandate hinweg weiter intensiviert.

Neben der Transparenz und Optimierung von Energieeffizienz, Reduktion von CO2-Emissionen und Ausbau der erneuerbaren Energien hat die Gesellschaft ihre Governance und das ESG-Risikomanagement weiter gestärkt. Die Gesellschaft erreicht eine 100%-Zertifizierungsquote nach SSREI (Swiss Sustainable Real Estate Index), womit alle Immobilien in den betreuten Anlagelösungen vollständig zertifiziert sind. Der Leistungsausweis zeigt sich auch in den erneut verbesserten Ergebnissen des Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). So konnten die Ergebnisse für die Produkte und Mandate um bis zu 11% verbessert werden und liegen im Bereich der Spitzengruppe im Schweizer Immobilienmarkt.

Marcel Denner, COO der Nova Property Fund Management AG, unterstreicht zudem die starke regionale Verbundenheit sowie die gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung des Unternehmens: «Im Jahr 2025 engagierte sich die Nova Property Fund Management AG neben gemeinnützigen Projekten als Kranzpartner beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF), dem grössten wiederkehrenden Sportanlass der Schweiz.»

Der Nachhaltigkeitsbericht bietet einen Überblick über die wichtigsten Initiativen der Gesellschaft und deren Beitrag zu einem zukunfts- und wettbewerbsfähigen Immobilienportfolio.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist online unter folgendem Link verfügbar:

https://www.novaproperty.ch/de/ueber-uns/download-center/

Kontaktpersonen:

Marcel Denner

Roger Bosshard COO CFO marcel.denner@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon

T +41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

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