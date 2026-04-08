Quartalszahlen

Online-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu - E-Rezept weiter beliebt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/Postmodern Studio

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Redcare, welches im Web unter der Marke Shop Apotheke auftritt, profitierte von weiter steigenden Verkäufen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland und der Schweiz. In Deutschland zogen zudem den Angaben zufolge die Erlöse mit verschreibungsfreien Produkten wieder an.

Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten stieg im ersten Quartal um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Die frei verkäuflichen Produkte legten um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro zu. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,2 Millionen.

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