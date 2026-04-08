Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

08.04.2026 / 15:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Endgültige Geschäftszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.04.2026
     Kursziel:                  142,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     10.02.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Alle Ziele für 2025 erreicht

Nachdem die CEWE Stiftung & Co. KGaA auch im Geschäftsjahr 2025 wieder wie
gewohnt sämtliche Zielsetzungen erreichen und teilweise auch übertreffen
konnte, ist der Blick nun nach vorne gerichtet. Dabei entsprach der
Geschäftsverlauf zum Jahresbeginn 2026 weiterhin den eigenen Erwartungen.
Allerdings sind die weiteren Entwicklungen in dem Ende Februar eskalierten
Iran-Konflikt und deren gesamtwirtschaftliche Auswirkungen derzeit nicht
absehbar. Bislang geht das CEWE-Management aber davon aus, hiervon weder
beschaffungs- noch absatzseitig wesentlich betroffen zu sein.

Entscheidend für die weitere Geschäftsentwicklung bleibt dabei das
margenstarke Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 86 Prozent des
Konzernumsatzes entfallen. Hier spielt das Reiseverhalten eine wichtige
Rolle. Derzeit scheint die Reiselust zwar trotz aller Krisen ungebrochen, es
zeichnet sich aber infolge der globalen Konfliktherde und der verschärften
US-Einreiseregeln für das laufende Jahr eine Verschiebung von Fernreisen zu
Zielen im europäischen Raum ab. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser
voraussichtliche Rückgang der Fernreisen, bei denen erfahrungsgemäß
besonders viel neues Bildmaterial als Grundlage für die Erstellung von
Fotoprodukten entsteht, auf die Branche auswirken wird.

Hier verfügt CEWE aber als innovationsstarker, kundenorientierter und
zuverlässiger Premium-Anbieter und europäischer Marktführer über eine
hervorragende Marken- und Marktpositionierung, die über die Kernländer
Deutschland, Schweiz und Österreich hinaus weiter ausgebaut werden soll. Das
wichtigste Produkt bleibt dabei das CEWE FOTOBUCH, das mit mittlerweile mehr
als 100 Millionen verkauften Exemplaren seit der 2005 erfolgten
Markteinführung unverändert das beliebteste Fotobuch in Europa darstellt.
Das hohe Maß der Kundenzufriedenheit spiegelte sich hier 2025 in einem
weiteren Anstieg des Net Promoter Score von bereits sehr guten 66,1 auf 66,7
wider.

Das vor allem als Vertriebskanal für Fotofinishing-Produkte dienende
Geschäftsfeld Einzelhandel entwickelt sich weiterhin solide und
erwirtschaftet positive EBIT-Beiträge. Im Geschäftsfeld Kommerzieller
Online-Druck führte das anhaltend schwache und stark preiskompetitive
Wettbewerbsumfeld zwar dazu, dass sich das EBIT im vergangenen Geschäftsjahr
halbierte. In dem durch eine fortschreitende Konsolidierung geprägten Markt
sieht der Vorstand den Bereich aber mit der weiter gesteigerten Effizienz
der hochautomatisierten und -modernen SAXOPRINT-Produktion und der dadurch
möglichen Bestpreisgarantie gut aufgestellt.

Darüber hinaus stellen sich die Bilanzverhältnisse die CEWE-Gruppe mit einer
Eigenkapitalquote von gut 61 Prozent, einer Barliquidität von knapp 150 Mio.
Euro und frei von Bankverbindlichkeiten zum Jahresultimo unverändert
grundsolide dar. Einschließlich der nicht genutzten Kreditlinien in Höhe von
55 Mio. Euro verfügte der Konzern zum Stichtag in Summe über ein
komfortables Liquiditätspotenzial von fast 205 Mio. Euro, das bei
entsprechenden Opportunitäten auch für wertsteigernde Akquisitionen vor
allem im Fotofinishing genutzt werden soll.

Insgesamt bleiben wir daher trotz der infolge des Iran-Konflikts derzeit
erhöhten Unwägbarkeiten für die weitere Entwicklung des Oldenburger
Fotospezialisten mit seinem Fokus auf Markenstärke, Innovation, Effizienz
und Nachhaltigkeit positiv gestimmt und bestätigen unser Kursziel von 142
Euro sowie unser "Kaufen"-Rating für die CEWE-Aktie.

Dabei weist der Anteilsschein auf Basis des Dividendenvorschlags eine
ordentliche Ausschüttungsrendite von 3,2 Prozent auf, die angesichts der
nunmehr bereits seit 17 Jahren praktizierten Politik stetiger
Dividendenerhöhungen in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen
dürfte.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3fc23e7a0399040aa12606c1701ff288
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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D-40237 Düsseldorf

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https://eqs-news.com/?origin_id=f47594f8-334a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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