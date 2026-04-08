Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH 08.04.2026 / 15:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 08.04.2026 Kursziel: 142,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Alle Ziele für 2025 erreicht Nachdem die CEWE Stiftung & Co. KGaA auch im Geschäftsjahr 2025 wieder wie gewohnt sämtliche Zielsetzungen erreichen und teilweise auch übertreffen konnte, ist der Blick nun nach vorne gerichtet. Dabei entsprach der Geschäftsverlauf zum Jahresbeginn 2026 weiterhin den eigenen Erwartungen. Allerdings sind die weiteren Entwicklungen in dem Ende Februar eskalierten Iran-Konflikt und deren gesamtwirtschaftliche Auswirkungen derzeit nicht absehbar. Bislang geht das CEWE-Management aber davon aus, hiervon weder beschaffungs- noch absatzseitig wesentlich betroffen zu sein. Entscheidend für die weitere Geschäftsentwicklung bleibt dabei das margenstarke Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 86 Prozent des Konzernumsatzes entfallen. Hier spielt das Reiseverhalten eine wichtige Rolle. Derzeit scheint die Reiselust zwar trotz aller Krisen ungebrochen, es zeichnet sich aber infolge der globalen Konfliktherde und der verschärften US-Einreiseregeln für das laufende Jahr eine Verschiebung von Fernreisen zu Zielen im europäischen Raum ab. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser voraussichtliche Rückgang der Fernreisen, bei denen erfahrungsgemäß besonders viel neues Bildmaterial als Grundlage für die Erstellung von Fotoprodukten entsteht, auf die Branche auswirken wird. Hier verfügt CEWE aber als innovationsstarker, kundenorientierter und zuverlässiger Premium-Anbieter und europäischer Marktführer über eine hervorragende Marken- und Marktpositionierung, die über die Kernländer Deutschland, Schweiz und Österreich hinaus weiter ausgebaut werden soll. Das wichtigste Produkt bleibt dabei das CEWE FOTOBUCH, das mit mittlerweile mehr als 100 Millionen verkauften Exemplaren seit der 2005 erfolgten Markteinführung unverändert das beliebteste Fotobuch in Europa darstellt. Das hohe Maß der Kundenzufriedenheit spiegelte sich hier 2025 in einem weiteren Anstieg des Net Promoter Score von bereits sehr guten 66,1 auf 66,7 wider. Das vor allem als Vertriebskanal für Fotofinishing-Produkte dienende Geschäftsfeld Einzelhandel entwickelt sich weiterhin solide und erwirtschaftet positive EBIT-Beiträge. Im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck führte das anhaltend schwache und stark preiskompetitive Wettbewerbsumfeld zwar dazu, dass sich das EBIT im vergangenen Geschäftsjahr halbierte. In dem durch eine fortschreitende Konsolidierung geprägten Markt sieht der Vorstand den Bereich aber mit der weiter gesteigerten Effizienz der hochautomatisierten und -modernen SAXOPRINT-Produktion und der dadurch möglichen Bestpreisgarantie gut aufgestellt. Darüber hinaus stellen sich die Bilanzverhältnisse die CEWE-Gruppe mit einer Eigenkapitalquote von gut 61 Prozent, einer Barliquidität von knapp 150 Mio. Euro und frei von Bankverbindlichkeiten zum Jahresultimo unverändert grundsolide dar. Einschließlich der nicht genutzten Kreditlinien in Höhe von 55 Mio. Euro verfügte der Konzern zum Stichtag in Summe über ein komfortables Liquiditätspotenzial von fast 205 Mio. Euro, das bei entsprechenden Opportunitäten auch für wertsteigernde Akquisitionen vor allem im Fotofinishing genutzt werden soll. Insgesamt bleiben wir daher trotz der infolge des Iran-Konflikts derzeit erhöhten Unwägbarkeiten für die weitere Entwicklung des Oldenburger Fotospezialisten mit seinem Fokus auf Markenstärke, Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit positiv gestimmt und bestätigen unser Kursziel von 142 Euro sowie unser "Kaufen"-Rating für die CEWE-Aktie. Dabei weist der Anteilsschein auf Basis des Dividendenvorschlags eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 3,2 Prozent auf, die angesichts der nunmehr bereits seit 17 Jahren praktizierten Politik stetiger Dividendenerhöhungen in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3fc23e7a0399040aa12606c1701ff288 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 2501 44091-21 Fax: +49 2501 44091-22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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