Original-Research: REALTECH AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG

08.04.2026 / 12:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu REALTECH AG

     Unternehmen:               REALTECH AG
     ISIN:                      DE0007008906

     Anlass der Studie:         GB 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      08.04.2026
     Kursziel:                  EUR 1,85
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

2025 über Erwartung - KI-native SAP-Transformation rückt 2026 in den Fokus

Die REALTECH AG (ISIN DE0007008906, General Standard, RTC GY) erzielte in
2025 einen Umsatz von EUR 11,2 Mio. (+10%), das EBIT lag mit EUR 98k (bereinigt
EUR 499k; Vj.: EUR 122k) weiter im positiven Bereich - hier hatten wir
investitionsbedingt mit einem leichten Minus gerechnet. Für 2026 werden wir
temporär jedoch etwas vorsichtiger, denn REALTECH hat - flankiert von einer
Partnerschaft mit Value AI - das Thema agentische KI im SAP-Umfeld weiter
vorangetrieben. Durch Zukunftsinvestitionen in diesem Bereich könnte die
Gesellschaft in 2026 ein leicht negatives operatives Ergebnis einfahren.
Dies hängt auch davon ab, wann erste Referenzen in diesem Bereich zu
Projektumsätzen führen - wir erwarten dies erst Anfang 2027. Durch den
Umbruch im Markt, den die KI-Revolution angestoßen hat, eröffnen sich u.E.
große Chancen für REALTECH, deren Geschäftsmodell im SAP-Umfeld nie auf
Berater ausgerichtet war.

Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen
Wert von EUR 1,85 und bestätigt damit unser Rating "Kaufen". Der Kursverlauf
dürfte 2026 vor allem durch den Newsflow (Referenzkundengewinn etc.)
getrieben werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=654d49c9daebbf6ea4c3d27c7f73ecb0
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=b05c7cc9-3333-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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