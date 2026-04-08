Pharmawirkstoffentwickler Evotec halbiert fast Nettoverlust

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat im vergangenen Jahr weniger stark in den roten Zahlen gesteckt als ein Jahr zuvor. Der Verlust nach Steuern habe sich mit knapp 104 Millionen Euro fast halbiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mit. 2024 hatte das Minus noch gut 196 Millionen Euro betragen. Eine Dividende wird es für die Aktionäre weiterhin nicht geben. Derzeit erwirtschafte Evotec keinen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn, hieß es. Zudem sollen potenzielle zukünftige Gewinne in Wachstum fließen.

Die Hanseaten hatten bereits Mitte März Eckdaten veröffentlicht sowie Ziele für das laufende Jahr und darüber hinaus ausgegeben. Diese bestätigte die Führungsspitze nun./mne/jha/

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