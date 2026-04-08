Post-Beschwerden mit Höchstwert - Anstieg um ein Viertel

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Briefe und Pakete

Bonn (dpa) - In Deutschland haben sich noch nie so viele Verbraucherinnen und Verbraucher über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber beschwert wie im vergangenen Jahr. Wie aus Angaben der Bundesnetzagentur hervorgeht, gingen bei ihr 55.395 Beschwerden ein und damit ein Viertel mehr als 2024.

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