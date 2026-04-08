Pressestimme: 'Die Glocke' zu Spritpreisen und Energieknappheit

dpa-AFX · Uhr
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OELDE (dpa-AFX) - Die "Die Glocke" zu Spritpreisen und Energieknappheit:

"Die Worte sind drastisch und deutlich gewählt. Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, warnt vor der schwerwiegendsten Energiekrise, die die Welt bisher erlebt habe. (.) Angesichts dieser kritischen Lage Tempolimits und Fahrverbote zu diskutieren, ist Augenwischerei. Ungebremst steigende Spritpreise zwingen die Bürger von alleine dazu. Die Bundesregierung muss größer denken: Energiesicherheit gewährleisten und schnell greifende Regelungen bei Übergewinnen, Steuern sowie CO2-Zuschlägen erlassen, um die Wirtschaft aufzufangen und die Inflation zu bremsen, bevor sie auf alle Lebensbereiche durchschlägt."/yyzz/DP/men

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