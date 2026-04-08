Pressestimme: 'Handelsblatt' zu europäischen KI-Start-ups

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu europäischen KI-Start-ups:

"Es entscheidet sich jetzt, ob der Kontinent dauerhaft aufschließen kann. Europa verfügt über exzellente Forschung, talentierte Entwickler und zunehmend ambitionierte Gründer. Lange fehlten vor allem Kapital und Vertrauen. Heute besteht der Engpass an einer anderen Stelle - bei den Kunden. Das ist ein strukturelles Problem. Ein Ökosystem entsteht nicht nur durch Gründer und Investoren, sondern auch durch Käufer. Deshalb braucht es jetzt mehr Mut auf der Nachfrageseite. Europäische Unternehmen müssen KI schneller einsetzen und dabei bewusst auch auf europäische Anbieter setzen. Selbst wenn deren Lösungen anfangs teurer oder weniger ausgereift erscheinen. Europa hat erstmals seit Jahren echten Rückenwind im KI-Rennen. Das Momentum ist da. Die Frage ist nur, ob Europa es dieses Mal wirklich nutzt."/yyzz/DP/men