Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Donald Trump/Iran
dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Donald Trump/Iran:
"Trump glaubt aber immer noch, dass alles zum Besten bestellt ist. Seine Berater enthalten ihm Umfragen vor, die widerspiegeln, dass eine klare Mehrheit der Amerikaner den Krieg ablehnt. Darunter ein wachsender Anteil seiner "Make America Great Again" (MAGA) Basis. Damit haben sie für den Präsidenten eine folgenschwere Krise heraufbeschworen. In sieben Monaten werden beide Kammern des Kongresses neu gewählt. Eine republikanische Schlappe scheint unausweichlich. Der Verlust des Repräsentantenhauses wäre nicht zu verhindern, und der Verlust ihrer Mehrheit im Senat wird immer wahrscheinlicher."/yyzz/DP/he
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