Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Irankrieg hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Das Nachbarland des Iran hatte eine sofortige Waffenruhe vermittelt.

Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind derzeit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fiel zeitweise unter 91 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte März.

Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Allerdings erwägt das Land nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars zufolge, aus der vereinbarten zweiwöchige Feuerpause mit den USA auszusteigen. Hintergrund seien die anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon.

Der Dax schnellte dennoch um 5,1 Prozent auf 24.080 Punkte hoch. Es war der größte Tagesgewinn seit gut drei Jahren. Gemessen am bisherigen Jahrestief von Ende März hat der deutsche Leitindex damit knapp zwei Drittel seines Kursrutsches wegen des Irankriegs wieder wettgemacht. Der MDax zog um 5,4 Prozent auf 30.295 Zähler an.

Siemens und Infineon im Aufwind

Am deutschen Aktienmarkt waren die Papiere solcher Unternehmen gefragt, die stark von der Konjunktur abhängen. So gewannen im Dax die Titel des Industriekonzerns Siemens, des Chipherstellers Infineon und des Energietechnik-Konzerns Siemens Energy zwischen 10,2 und 11,9 Prozent. Siemens Energy war dabei bester Wert im Index.

Redcare überzeugt mit starkem Jahresstart

Die Aktie von Redcare Pharmacy stieg im MDax nach der Vorlage von Geschäftszahlen um gut 8,9 Prozent. Der Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für die Online-Apotheke.

So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Redcare, welches im Web unter der Marke Shop Apotheke auftritt, profitierte von weiter steigenden Verkäufen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland und der Schweiz. In Deutschland zogen zudem den Angaben zufolge die Erlöse mit verschreibungsfreien Produkten wieder stärker an.

Edelmetalle legen nach Deeskalation zu

Auch die Preise für Edelmetalle sind am Mittwoch gestiegen. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) legte am Mittag um 1,2 Prozent auf 4.758 US-Dollar zu. Mit zeitweise 4.856 Dollar erreichte der Goldpreis den höchsten Stand seit Mitte März.

"Damit verhält sich Gold auch in Zeiten der Deeskalation nicht wie ein typischer sicherer Hafen", schreibt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. So war der Goldpreis im März deutlich gefallen. Gold wirft keine Zinsen ab und höhere Leitzinsen machen Gold daher unattraktiver. Vor dem Beginn des Krieges hatte der Preis noch bei über 5.000 Dollar gelegen.

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