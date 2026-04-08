Pharmahersteller
Redcare profitiert im starken Markt auch von Zahlen
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Postmodern Studio
Die Aktien von Redcare hat sich am Mittwoch um 16 Prozent erholt. Die Online-Apotheke legte im starken Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Trotz der Kurserholung sind die Aktien aber 2026 noch zweitschwächster Wert im MDax mit einem Minus von über einem Drittel.
Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach mit Blick auf die Quartalsergebnisse von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
QuartalszahlenOnline-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu - E-Rezept weiter beliebtheute, 05:42 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street steuert vor Ende von Trumps Ultimatum auf Verluste zugestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, AnleihenWas J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend06. Apr. · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista