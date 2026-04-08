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Redcare profitiert im starken Markt auch von Zahlen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/Postmodern Studio

Die Aktien von Redcare hat sich am Mittwoch um 16 Prozent erholt. Die Online-Apotheke legte im starken Marktumfeld Geschäftszahlen vor. Trotz der Kurserholung sind die Aktien aber 2026 noch zweitschwächster Wert im MDax mit einem Minus von über einem Drittel.

Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach mit Blick auf die Quartalsergebnisse von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort.

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