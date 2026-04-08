ROUNDUP/Hegseth: US-Militär kann jederzeit erneut zuschlagen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte bleiben nach den Worten von Verteidigungsminister Pete Hegseth weiterhin bereit für schnelle militärische Schläge. "Wir gehen nirgendwo hin. Wir stellen sicher, dass Iran sich an die Waffenruhe hält", sagte Hegseth auf einer Pressekonferenz in Washington. Die Streitkräfte seien bereit, jederzeit wieder loszulegen, mit welchen Zielen auch immer.

Den Krieg im Iran erklärte Hegseth für gewonnen. In weniger als sechs Wochen hätten die USA einen "historischen Sieg" errungen. "Wir haben die Verteidigungsindustrie des Iran vollständig zerstört - ein zentrales Ziel unserer Mission." Es sei zwar möglich, dass der Iran noch vereinzelt in der Lage sei zurückzuschießen. Hegseth zufolge kann Teheran aber keine weiteren Raketen oder Drohnen mehr herstellen.

Bis die Waffenruhe hält, könnte laut Hegseth allerdings etwas Zeit vergehen. Der Iran müsse nun all seinen im Land verteilten Kämpfern mitteilen, dass nicht mehr geschossen werde./jcf/DP/men