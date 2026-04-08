ROUNDUP: Israel auch nach Waffenruhe-Verkündung unter Beschuss

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Auch nach der Verkündung einer Waffenruhe durch die USA und den Iran ist Israel in der Nacht weiter unter Raketenbeschuss geraten. Aus den Städten Petach Tikva und Bnei Brak gebe es Berichte über Einschläge, meldete die israelische Nachrichtenseite "ynet". Kurz darauf heulten im Zentrum und Süden des Landes erneut die Sirenen. Bewohner berichteten von heftigen Explosionen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, teilte die israelische Armee auf Telegram mit.

Der Iran und die USA hatten kurz zuvor mitgeteilt, dass sie sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt haben. Auch Israel wolle sich an die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe halten, teilte ein ranghoher US-Regierungsvertreter mit. Die USA und Israel hatten den Krieg gegen den Iran am 28. Februar begonnen./ln/DP/stw