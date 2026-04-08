ROUNDUP: Sondierungen in Mainz beendet - Wie geht es weiter?

MAINZ (dpa-AFX) - Nehmen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz Verhandlungen für die erste große Koalition in dem Bundesland auf? Das wollen beide Parteien heute (11.30 Uhr) in einer Pressekonferenz in Mainz bekanntgeben. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche werden die Verhandlungsführer - Gordon Schnieder für die CDU und der noch amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer für die SPD - über die Ergebnisse informieren.

Tatsächlich läuft wohl alles auf eine schwarz-rote Koalition unter CDU-Führung mit Schnieder als Ministerpräsident hinaus. Bei der Landtagswahl vor zweieinhalb Wochen (22. März) kam die CDU auf 31,0 Prozent. Die SPD lag mit 25,9 Prozent deutlicher dahinter. Platz drei holte die AfD mit 19,5 Prozent. Damit ist die CDU zum ersten Mal seit 35 Jahren in dem Bundesland wieder stärkste Kraft.

Ein schwarz-rotes Bündnis ist die einzige Option, da beide Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben und gemeinsam mit den Grünen jeweils keine Mehrheit hätten. Im neuen Landtag sind nur noch vier Parteien vertreten. Die kleinste Fraktion stellen die Grünen.

Vier Tage nach der Landtagswahl hatten die Sondierungen von CDU und SPD begonnen. Einzelheiten zum Rahmen und den Inhalten waren seither kaum nach außen gedrungen./irs/DP/zb