ROUNDUP/Südkorea: Nordkorea hat mehrere Raketen getestet

dpa-AFX · Uhr
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SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert.

Die Geschosse sollen demnach im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) gelandet sein und eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, teilte der südkoreanische Stabschef nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit.

Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen Ortszeit, soll Nordkorea ebenfalls ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Dabei habe es sich laut Berichten mutmaßlich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt.

Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./fkr/DP/zb

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