Südkorea: Nordkorea feuert erneut mutmaßliche Rakete ab

dpa-AFX · Uhr
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SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein nicht näher identifiziertes Geschoss in östliche Richtung abgefeuert. Die mutmaßliche ballistische Rakete soll demnach im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) gelandet sein, teilte der südkoreanische Stabschef nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit. Genaue Angaben zur Art des Geschosses gab es nicht. Bislang unklar ist auch, ob es sich möglicherweise um mehrere Projektile gehandelt hat.

Nur einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen Ortszeit, soll Nordkorea ebenfalls ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert haben. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./fkr/DP/zb

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