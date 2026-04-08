Swatch-Verwaltungsrat stellt sich gegen Kandidaten von Investor

Zürich, 08. ⁠Apr (Reuters) - Der Verwaltungsrat des Schweizer Uhrenkonzerns Swatch Group lehnt den Kandidaten des aktivistischen Investors GreenWood Accounts für einen Sitz im Gremium ab. Swatch empfehle, auf der virtuellen Generalversammlung vom 12. Mai ‌gegen Steven Wood zu stimmen, wie der Einladung zu dem Aktionärstreffen vom Mittwoch zu entnehmen war. Wood sei nicht ⁠geeignet, die ⁠Interessen der Inhaberaktionäre im Verwaltungsrat zu vertreten. Er habe einen erheblichen Interessenkonflikt, da 95,98 Prozent aller Aktien, die der GreenWood Builders Fund IV besitze, Namenaktien und lediglich 4,02 Prozent Inhaberaktien seien. Zudem habe er weder einen Bezug zu noch ‌Erfahrung in der schweizerischen Industrie. Neben Plastikuhren ‌produziert der Konzern aus Biel auch Luxusuhren der Marken Omega, Breguet oder Blancpain.

Swatch bekräftigte dagegen den Vorschlag, Andreas Rickenbacher in das ⁠Gremium zu wählen. Er solle die Inhaberaktionäre vertreten. Rickenbacher war ‌von 2006 bis 2016 Regierungsrat des ⁠Kantons Bern und amtiert gegenwärtig als Präsident der Unfallversicherung Suva, als Vizepräsident des Verwaltungsrats des Stromkonzerns BKW und als Mitglied des Verwaltungsrats von Aebi Schmidt.

Wood hatte ‌sich bereits im vergangenen Jahr ⁠als Vertreter der Inhaberaktionäre in ⁠den Verwaltungsrat wählen lassen wollen, scheiterte damit aber am Widerstand der Swatch-Gründerfamilie Hayek. Die Hayeks kontrollierten damals 25,9 Prozent des Swatch-Aktienkapitals, dank einer zweistufigen Kapitalstruktur aus Inhaber- und Namenaktien aber 44,7 Prozent der Stimmrechte. Woods US-Anlagefirma GreenWood Investors veröffentlichte im November eine Liste mit sechs Vorschlägen zur Anpassung der Statuten des Schweizer Uhrenkonzerns.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)