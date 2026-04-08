Syrien nimmt Flugverkehr wieder auf

dpa-AFX · Uhr
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DAMASKUS (dpa-AFX) - Angesichts einer Waffenruhe im Iran-Krieg hat auch Syrien den Flugverkehr wieder aufgenommen. Alle geschlossenen Luftkorridore seien wieder geöffnet, teilte die syrische Zivilluftfahrtbehörde mit. Der internationale Flughafen in Damaskus habe ebenfalls wieder den Betrieb aufgenommen. Alle Flüge starteten und landeten planmäßig.

Die syrischen Luftfahrtbehörden hatten den Flugverkehr Anfang März aufgrund israelischer und iranischer Luftangriffe eingestellt. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar war der Flugverkehr in der Region stark eingeschränkt. Zuvor hatte der Irak die Wiederöffnung des Luftraums verkündet./jam/DP/men

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