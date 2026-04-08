Telefonica verkauft weitere Tochter - Rückzug aus Mexiko

Reuters · Uhr
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Mexico ⁠City, 08. Apr (Reuters) - Telefonica zieht sich aus einem weiteren lateinamerikanischen Land zurück. Der spanische Telekom-Anbieter gab am Mittwoch den Verkauf von Movistar Mexico bekannt. ‌Das Unternehmen gehe für 450 Millionen Dollar an ein Konsortium um den Telekom-Dienstleister Oxio und ⁠den ⁠Finanzinvestor Newfoundland. Der Name und die Führungsmannschaft der bisherigen Telefonica-Tochter blieben zunächst unverändert. Movistar Mexico hat 20 Millionen Kunden.

Die Transaktion ist Teil der Telefonica-Strategie, sich auf die Kernmärkte Spanien, Deutschland, ‌Großbritannien und Brasilien zu konzentrieren. ‌In den vergangenen Monaten hatte sich der Konzern von fast allen seinen südamerikanischen Töchtern getrennt. Abschreibungen ⁠auf diese Beteiligungen hatten Telefonica 2025 einen Milliardenverlust ‌eingebrockt. Zu möglichen Belastungen ⁠im Zusammenhang mit dem Verkauf von Movistar Mexico machte das spanische Unternehmen am Mittwoch keine Angaben.

Für die venezolanische Tochter ist ‌Telefonica weiterhin auf ⁠der Suche nach einem Abnehmer. ⁠An den Plänen habe sich trotz der Festnahme des dortigen Präsidenten Nicolas Maduro durch die USA zu Jahresbeginn nichts geändert, betonte Konzernchef Marc Murtra bei der Vorlage der Bilanz für 2025.

(Bericht von Carlos Méndez; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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