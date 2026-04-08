TikTok baut weiteres Milliarden-Rechenzentrum in Finnland

Frankfurt, 08. ⁠Apr (Reuters) - Die Kurzvideo-Plattform TikTok plant für ihre europäischen Nutzer ein zweites Rechenzentrum in Finnland. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf eine Milliarde Euro, teilte die Tochter des chinesischen Konzerns ByteDance am ‌Mittwoch mit. Die Anlage habe eine Anschlussleistung von zunächst 50 Megawatt und könne auf bis zu 128 Megawatt ⁠erweitert werden. ⁠Der angekündigte Bau sei "Teil der zwölf Milliarden Euro schweren Initiative zur Datensouveränität und zum Datenschutz der 200 Millionen europäischen Nutzer".

TikTok und ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung unter verschärfter Beobachtung. Sicherheitsbehörden befürchten, dass die Regierung ‌in Peking Kontrolle über die Daten ausländischer ‌Nutzer erlangt. Zudem könne sie die Empfehlungs-Algorithmen der Software manipulieren, um Einfluss auszuüben. TikTok und die chinesische Regierung haben die ⁠Vorwürfe stets zurückgewiesen. In den USA konnte die für Tanzvideos ‌bekannte Plattform ihre drohende Sperrung ⁠nur abwenden, indem ByteDance die Mehrheit des dortigen Geschäfts an US-amerikanische und internationale Investoren abgab.

In Europa rief TikTok wegen des wachsenden politischen Drucks vor einigen Jahren ‌das Projekt "Clover" ins Leben. In ⁠dessen Rahmen sollen Daten europäischer ⁠Nutzer in lokalen Rechenzentren gespeichert werden. Diese stehen in Irland, Norwegen und Finnland. Skandinavien ist als Standort von Cloud-Rechenzentren beliebt. Wegen der relativ niedrigen Durchschnittstemperaturen benötigen die Server weniger Kühlung. Zudem ist Strom in diesen Ländern vergleichsweise günstig und das rechtliche Umfeld stabil.

(Bericht von Supantha Mukherjee und Anne Kauranen; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)