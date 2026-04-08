To the moon | Wall Street relief rally | 2 wöcxhiger Waffenstillstand

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Delta Air Lines (DAL) und Levi Strauss (LEVI) heben im vorbörslichen Handel deutlich ab – starke Zahlen und der Ölpreisrutsch treiben.

Gleichzeitig geraten Energieaktien wie Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY) und Diamondback Energy (FANG) kräftig unter Druck.

Reise- und Freizeitwerte wie United Airlines (UAL), Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line (NCLH), Royal Caribbean (RCL) und Expedia (EXPE) profitieren von der Entspannung.

Auch RPM International (RPM) überzeugt mit besser als erwarteten Quartalszahlen und legt zweistellig zu.

Die große Frage heute: Ist das nur eine Erleichterungsrally – oder der Start einer neuen Marktrotation?



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