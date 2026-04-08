To the moon | Wall Street relief rally | 2 wöcxhiger Waffenstillstand

Markus Koch · Uhr
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

Delta Air Lines (DAL) und Levi Strauss (LEVI) heben im vorbörslichen Handel deutlich ab – starke Zahlen und der Ölpreisrutsch treiben.
Gleichzeitig geraten Energieaktien wie Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY) und Diamondback Energy (FANG) kräftig unter Druck.
Reise- und Freizeitwerte wie United Airlines (UAL), Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line (NCLH), Royal Caribbean (RCL) und Expedia (EXPE) profitieren von der Entspannung.
Auch RPM International (RPM) überzeugt mit besser als erwarteten Quartalszahlen und legt zweistellig zu.
Die große Frage heute: Ist das nur eine Erleichterungsrally – oder der Start einer neuen Marktrotation?

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Chevron
Exxon
Occidental Petroleum
Carnival Corp. (AIDA)
Norwegian Cruise Line Holdings
Carnival PLC
Diamondback Energy
Delta Air Lines
Levis
Expedia
Carnival PLC (ADR)
RPM International
Delta Group
Fang Holdings ADR A
UNITED INC.

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Waffenruhe in Nahost treibt Erholung kräftig anheute, 12:30 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Dividendenausblick: Überraschend starkes Jahr trotz globaler Unsicherheiten
g​n​u​b​r​e​W
04. Apr. · Société Générale
Dividendenausblick: Überraschend starkes Jahr trotz globaler Unsicherheiten
KI-Triumph oder heiße Luft? SAP, NVIDIA, DAX, Nasdaq, Öl und Gold in der Analyse
g​n​u​b​r​e​W
02. Apr. · Société Générale
KI-Triumph oder heiße Luft? SAP, NVIDIA, DAX, Nasdaq, Öl und Gold in der Analyse
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Kriegheute, 12:15 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend06. Apr. · onvista
Alle Premium-News