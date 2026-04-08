Trading-Chance DAX: 80% Trefferquote!

Good to know about DAX

Der Deutsche Aktienindex, besser bekannt als DAX, fungiert als das maßgebliche Barometer für die Verfassung der deutschen Wirtschaft und repräsentiert die vierzig größten und umsatzstärksten Unternehmen, die am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Seine Geburtsstunde schlug im Sommer 1988, wobei er rückwirkend auf einen Basiswert von eintausend Punkten zum Ende des Jahres 1987 normiert wurde. In seiner Zusammensetzung spiegelt der Index die industrielle Vielfalt und Exportstärke Deutschlands wider, indem er Schwergewichte aus den Bereichen Automobilbau, Chemie, Elektrotechnik und dem Finanzwesen vereint.

Die Auswahl der Mitglieder unterliegt strengen Kriterien der Deutschen Börse, wobei neben der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes auch die finanzielle Transparenz und die Profitabilität eine entscheidende Rolle spielen. Zweimal jährlich findet eine reguläre Überprüfung der Zusammensetzung statt, die sicherstellen soll, dass der Index stets die aktuell bedeutendsten Akteure des deutschen Marktes abbildet. Im Jahr 2021 erfuhr der DAX seine historisch umfangreichste Reform, als er im Zuge der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals von dreißig auf vierzig Unternehmen erweitert wurde, um eine breitere Marktabdeckung zu gewährleisten und gleichzeitig die Qualitätsanforderungen an die Mitglieder zu verschärfen. Trotz seiner Konzentration auf den deutschen Markt wird der Index maßgeblich von internationalem Kapital bewegt, da ein Großteil der Aktien in den Händen ausländischer institutioneller Investoren liegt, was ihn hochsensibel für globale konjunkturelle Entwicklungen und geopolitische Spannungen macht.

Für Anleger und Ökonomen dient der DAX nicht nur als reines Messinstrument, sondern auch als Basiswert für eine unüberschaubare Anzahl an Finanzprodukten, die von einfachen börsengehandelten Fonds bis hin zu komplexen Derivaten reichen. Aufgrund der hohen Exportquote der gelisteten Konzerne reagiert der Index oft sehr empfindlich auf Schwankungen des Euro-Wechselkurses und die wirtschaftliche Lage in den USA sowie in China. Saisonal betrachtet zeigt der DAX häufig wiederkehrende Muster, wie die ausgeprägte Frühjahrsbelebung im Vorfeld der Dividendensaison oder die herbstliche Volatilität, was ihn zu einem beliebten Objekt für statistische Analysen und Handelsstrategien macht. Letztlich bleibt der DAX trotz der zunehmenden Bedeutung technologischer Sektoren stark von klassischen Industrie- und Substanzwerten geprägt, womit er weltweit als das Gesicht der deutschen Ingenieurskunst und wirtschaftlichen Stabilität wahrgenommen wird.

Fundamentaler Basiseffekt: Stärke zwischen dem 8. April und dem 1. Mai

Für die US-Märkte ist der TaxDay-Effekt der Treiber, der zwischen Mitte März und Anfang Mai die Kurse in hoher Regelmäßigkeit gen Norden katapultiert. Interessanter Weise hat auch dort die Strategie eine Trefferquote von 80 Prozent, war aber aufgrund jeweils heftiger Verwerfungen zu dieser Jahreszeit in den letzten fünf Jahren nicht profitabel. Das ist aber ein völlig normaler Vorgang. Auch die stärksten Setups haben mal eine Serie von Verlierern oder von Trades, bei denen man mit gigantischen Toleranzräumen arbeiten müsste.

Dass der DAX im Zeitraum vom 8. April bis zum 1. Mai eine so auffällige statistische Stärke zeigt, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines „perfekten Sturms“ aus steuerlichen, psychologischen und unternehmensrechtlichen Faktoren. Dieser Zeitraum gilt oft als das Filetstück der ohnehin starken Frühlingsrallye.

Beginn der deutschen Dividendensaison

Im Gegensatz zu US-Unternehmen, die ihre Gewinne meist quartalsweise ausschütten, zahlen die meisten DAX-Konzerne ihre Dividende einmal jährlich direkt nach der Hauptversammlung aus.

· Die Terminierung: Die Hauptversammlungen der großen Schwergewichte (wie Allianz, BASF, Deutsche Post oder Münchener Rück) ballen sich traditionell im April und Mai.

· Der Effekt: Viele institutionelle Anleger und Fonds positionieren sich bereits Wochen vor den Ex-Dividende-Terminen im Markt, um die Ausschüttungen mitzunehmen. Da der DAX ein Performance-Index ist, werden die gezahlten Dividenden rechnerisch wieder in den Index reinvestiert, was ihn im Vergleich zu Preis-Indizes (wie dem EuroStoxx 50) in dieser Zeit künstlich nach oben treibt.

Das "Tax-Season"-Kapital aus den USA

Obwohl der DAX ein deutscher Index ist, wird er maßgeblich von US-Großinvestoren bewegt.

· IRA-Beiträge: In den USA endet die Frist für Einzahlungen in die steuerbegünstigten Rentenkonten (Individual Retirement Accounts) am 15. April. In den Wochen davor und direkt danach fließen Milliarden an frischem Kapital in die globalen Aktienmärkte.

· Globaler Flow: Da der DAX als sehr zyklisch und exportorientiert gilt, ist er für US-Fondsmanager oft das erste Ziel, wenn sie europäisches Exposure aufbauen wollen, sobald das frische Kapital im April bereitsteht.

Der „Oster-Effekt“ und die Psychologie

Das Zeitfenster um den 8. April liegt oft unmittelbar vor oder nach Ostern. Statistisch gesehen neigen die Börsen in der Woche um große Feiertage zur Stärke, da Händler ungerne mit großen Short-Positionen in ein langes Wochenende gehen. So banal es erscheinen mag, aber die psychologische Komponente des Frühlingsbeginns korreliert historisch mit einer höheren Risikobereitschaft der Marktteilnehmer.

80 Prozent Trefferquote!

Unsere Strategie steigt am 8. April ein und zum Handelsende des 1. Mai aus (bei feiertagsbedingten Pausen am unmittelbar folgenden Handelstag). Die Stetigkeit der Kapitalkurve spricht Bände. In 80 Prozent der Fälle legt der deutsche Leitindex im besagten Zeitfenster zu. Im Schnitt klettert das aus inzwischen 40 Titeln zusammengesetzte Börsenbarometer um 334 Punkte!!! Es benötigt jedoch auch einen entsprechenden Toleranzraum von wenigstens 700 Punkten (Stop-Abstand), damit man den Effekt abschöpfen kann. Zu enge Stopps würden dem Markt zu wenig Spielraum geben, den er aber zwingend braucht. Der Profit-Factor von 5.99 zeigt, wie viel größer die Gewinner- gegenüber den Verlierer-Trades sind. Ein durch und durch robustes, wenn gleich sehr einfaches, Setup.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Mehrere Faktoren begünstigen zu dieser Jahreszeit trotz immer wieder aufgetretener Störfeuer eine stark steigende Tendenz im Leitindex der Deutschen Börse. Wir nutzen das Zeitfenster von Mitte März bis Ende April/Anfang Mai seit Jahrzehnten mit systematischen Trades gewinnbringend aus. Wichtig dabei ist aber zu verstehen, dass 80 Prozent zwar schnell suggeriert, dass es „immer funktioniert“, doch tatsächlich eben auch in einem von fünf Fällen fehlschlägt. Darum braucht es zwingend eine breite Streuung solcher Setups und eine dauerhaft konsequente Anwendung über viele Jahre (idealerweise sieben bis 10 Jahre mindestens). Wer solche Effekte nur einmal ausprobiert, dessen Erfolg ist viel stärker vom Zufall abhängig, als dass er auf den statistischen Vorteil vertrauen könnte. Damit auch Sie an einem möglichen positiven Trend des DAX partizipieren können haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den DAX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 21.745 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 23.989 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 10,71. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN6TPU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 24.500 Pkt

Unterstützungen: 22.500 und 23.000 Pkt

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den DAX

Basiswert DAX WKN UN6TPU ISIN DE000UN6TPU1 Basispreis 21.745 Pkt K.O.-Schwelle 21.745 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 10,71 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.