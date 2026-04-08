Trump: 50-Prozent-Zölle für Irans Waffenlieferanten
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die den Iran mit Waffen beliefern, mit Strafzöllen von 50 Prozent. Ein entsprechender Zollsatz solle mit sofortiger Wirkung auf alle Waren gelten, die in die USA verkauft würden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./scr/DP/jha
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