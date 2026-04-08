Trump-Kandidat Fuller gewinnt Nachwahl in Georgia nur knapp

08. ⁠Apr (Reuters) - Der von Präsident Donald Trump unterstützte Republikaner Clay Fuller hat die Nachwahl um einen Sitz im US-Repräsentantenhaus in ‌Georgia gewonnen. US-Medien meldeten am Dienstag, dass sich der ehemalige Staatsanwalt gegen den ⁠gemäßigten ⁠Demokraten Shawn Harris durchsetzte. Die Wahl war nötig geworden, da die bisherige Abgeordnete, die konservative Hardlinerin Marjorie Taylor Greene, ihr Mandat im Januar nach ‌einem öffentlichen Bruch mit ‌Trump niedergelegt hatte.

Obwohl Harris verlor, gilt sein Ergebnis in dem stark republikanisch geprägten ⁠Bezirk als Achtungserfolg. Nach Auszählung von 76 ‌Prozent der Stimmen ⁠kam er auf 44,4 Prozent und lag damit nur rund elf Prozentpunkte hinter Fuller. Vor zwei Jahren ‌hatte Harris gegen ⁠Greene noch mit einem ⁠Abstand von fast 30 Prozentpunkten verloren. Fullers Sieg vergrößert die knappe Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus auf 217 zu 214 Sitze der Demokraten.

(Bericht von Nathan Layne. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)