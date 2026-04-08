Türkei dringt auf vollständige Umsetzung der Waffenruhe

dpa-AFX · Uhr
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ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei begrüßt die zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg und dringt auf eine vollständige Einhaltung. "Wir betonen die Notwendigkeit der vollständigen Umsetzung dieser befristeten Waffenruhe vor Ort und erwarten, dass alle Parteien die getroffene Vereinbarung einhalten", teilte das Außenministerium in Ankara mit.

Der Weg zu einem dauerhaften Frieden könne nur durch Dialog erreicht werden. Man werde die Verhandlungen in Islamabad weiter nach Kräften unterstützen./jam/DP/stw

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