Verfassungsschutz warnt vor russischem Hackangriff über Internetrouter

Berlin, ⁠07. Apr (Reuters) - Weil die russische Hacker-Gruppe APT28 bestimmte Internetrouter infiltriert hat, fordert der Verfassungsschutz ausdrücklich zu Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Hacker-Gruppe, die dem russischen ‌Militärgeheimdienst GRU zugerechnet wird, habe weltweit anfällige Internetrouter des Herstellers TP-Link infiltriert, teilte das Bundesamt ⁠für ⁠Verfassungsschutz (BfV) am Dienstagabend mit. Ziel sei es, militärische Informationen, Regierungsinformationen oder Informationen über kritische Infrastruktur (KRITIS) zu erhalten. Die Warnung werde zusammen mit Partnerdiensten wie dem BND und dem FBI ‌ausgesprochen.

APT28 wird laut BfV unter ‌anderem für die Cyberangriffe auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015, die Parteizentrale der SPD ⁠Anfang 2023 und die Deutsche Flugsicherung im August ‌2024 verantwortlich gemacht. Die ⁠Cyber-Angriffe gelten als Teil der russischen hybriden Kriegsführung gegen europäische Länder.

Laut Verfassungsschutz hat APT28 mehrere Tausend dieser TP-Link-Geräte angegriffen. In ‌Deutschland seien circa ⁠30 verwundbare Geräte festgestellt worden. ⁠Das BfV habe die Betreiber der angegriffenen Router identifiziert und sie seit dem 13. März zusammen mit den Verfassungsschutzbehörden der Länder gewarnt. In einigen Fällen konnte eine Kompromittierung durch APT28 festgestellt werden. Geräte seien ausgetauscht oder gegen Manipulationen präpariert worden.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)