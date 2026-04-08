Voestalpine sichert sich Milliardenauftrag aus der Luftfahrt

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat von der Luftfahrtindustrie Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro erhalten. Die Bestellungen verteilten sich ‌über die kommenden fünf Jahre, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Teil davon entfalle auf ⁠den ⁠Flugzeugbauer Airbus. Die sogenannte High Performance Metals Division des Konzerns werde die Branche mit Hochleistungswerkstoffen und komplexen Schmiedeteilen beliefern. Für die Sparte stellten die Aufträge das bislang größte Volumen ihrer Geschichte ‌im Luftfahrtbereich dar.

Die Bauteile, die extremen ‌Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen standhalten müssen, werden unter anderem im Rumpf, in den Triebwerken sowie im Fahrwerk ⁠von Passagiermaschinen verbaut. Gefertigt werde unter anderem an ‌den österreichischen Standorten Kapfenberg und ⁠Mürzzuschlag sowie bei der Tochtergesellschaft in Brasilien. Angetrieben werde das Geschäft durch die steigende Nachfrage nach Flugzeugen für die Kurz- und Mittelstrecke. ‌Praktisch jedes zivile ⁠Flugzeug fliege mit einem Hightech-Produkt ⁠von Voestalpine, erklärte Konzernchef Herbert Eibensteiner.

Die Voestalpine-Aktien sprangen an der Börse zeitweise mehr als zehn Prozent und damit noch höher als der ATX, der in der allgemeinen Markterholung nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg gut drei Prozent zulegte.