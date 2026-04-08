Waffenruhe beflügelt die Börsen
Der DAX setzt nach dem schwächeren Auftakt in die Woche zu einer klaren Erholungsbewegung an. Auch der Euro Stoxx 50 sowie die großen US‑Indizes legen spürbar zu. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel deutlich im Plus. Hintergrund der breiten Kursgewinne ist die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht am Mittwoch die vermittelte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Die Vereinbarung sieht eine sofortige Feuerpause sowie die Öffnung der strategisch bedeutenden Straße von Hormus vor – eine zentrale Lebensader des globalen Ölhandels. Die Entscheidung ließ die Rohölpreise abrupt einbrechen und gilt als wichtigstes Signal für die Finanzmärkte. Mit dem deutlichen Rückgang der Energiepreise wächst die Hoffnung, dass der jüngste Inflationsschub nur von kurzer Dauer bleibt und geldpolitische Verschärfungen vermieden werden könnten. Gleichzeitig bleibt die Aufmerksamkeit hoch, da der weitere Verlauf der Verhandlungen über die Nachhaltigkeit der Entspannung entscheiden wird.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Redcare Pharmacy legte im vorbörslichen Handel deutlich zu und rückte nach den jüngsten Verlusten wieder in den Fokus. Anlass sind heute veröffentlichte Quartalszahlen: Der Online-Apothekenbetreiber meldete einen kräftigen Umsatzanstieg zum Jahresauftakt, getragen von einem starken Wachstum bei rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland und der Schweiz. Das erhöhte Handelsvolumen spiegelt das neu erwachte Interesse der Anleger wider.
Evotec zeigte sich ebenfalls fester. Der Wirkstoffforscher legte endgültige Jahreszahlen vor und konnte den Konzernverlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzieren. Zwar bleibt das Unternehmen weiterhin in den roten Zahlen, doch die bestätigten Ziele und der geringere Fehlbetrag sorgten für spürbare Kursfantasie und eine lebhafte Nachfrage nach der Aktie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|S&P 500®
|Bear
|UN2Z2A
|12,6
|8261,441999 Punkte
|4,61
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN5D0L
|7,58
|24834,568759 Punkte
|31,05
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN2Z12
|58,55
|29921,534697 Punkte
|4,04
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN65U9
|21,31
|21921,292937 Punkte
|11,25
|Open End
|Gold
|Bull
|UN6S3F
|17,80
|4605,968942 USD
|22,42
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UN02J9
|0,71
|400,00 USD
|7,76
|16.09.2026
|DAX®
|Call
|UG9YZB
|4,23
|27300,00 Punkte
|13,4
|18.12.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|Call
|UN2G07
|0,86
|1200,00 USD
|9,57
|16.09.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z0V
|4,91
|20000,00 Punkte
|7,63
|18.12.2026
|Tesla, Inc.
|Call
|HD720W
|0,73
|440,00 USD
|8,38
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500®
|Short
|HD39KB
|1,01
|7940,386056 Punkte
|5
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|1,38
|25689,728 EUR
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|1,06
|21396,477497 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UN699M
|6,79
|22160,570123 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6JXV
|6,49
|18340,106992 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2026; 10:30 Uhr;
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