Waffenruhe beflügelt die Börsen

Der DAX setzt nach dem schwächeren Auftakt in die Woche zu einer klaren Erholungsbewegung an. Auch der Euro Stoxx 50 sowie die großen US‑Indizes legen spürbar zu. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel deutlich im Plus. Hintergrund der breiten Kursgewinne ist die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht am Mittwoch die vermittelte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Die Vereinbarung sieht eine sofortige Feuerpause sowie die Öffnung der strategisch bedeutenden Straße von Hormus vor – eine zentrale Lebensader des globalen Ölhandels. Die Entscheidung ließ die Rohölpreise abrupt einbrechen und gilt als wichtigstes Signal für die Finanzmärkte. Mit dem deutlichen Rückgang der Energiepreise wächst die Hoffnung, dass der jüngste Inflationsschub nur von kurzer Dauer bleibt und geldpolitische Verschärfungen vermieden werden könnten. Gleichzeitig bleibt die Aufmerksamkeit hoch, da der weitere Verlauf der Verhandlungen über die Nachhaltigkeit der Entspannung entscheiden wird.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Redcare Pharmacy legte im vorbörslichen Handel deutlich zu und rückte nach den jüngsten Verlusten wieder in den Fokus. Anlass sind heute veröffentlichte Quartalszahlen: Der Online-Apothekenbetreiber meldete einen kräftigen Umsatzanstieg zum Jahresauftakt, getragen von einem starken Wachstum bei rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland und der Schweiz. Das erhöhte Handelsvolumen spiegelt das neu erwachte Interesse der Anleger wider.

Evotec zeigte sich ebenfalls fester. Der Wirkstoffforscher legte endgültige Jahreszahlen vor und konnte den Konzernverlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzieren. Zwar bleibt das Unternehmen weiterhin in den roten Zahlen, doch die bestätigten Ziele und der geringere Fehlbetrag sorgten für spürbare Kursfantasie und eine lebhafte Nachfrage nach der Aktie.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit S&P 500® Bear UN2Z2A 12,6 8261,441999 Punkte 4,61 Open End DAX® Bear UN5D0L 7,58 24834,568759 Punkte 31,05 Open End DAX® Bear UN2Z12 58,55 29921,534697 Punkte 4,04 Open End X-DAX® Bull UN65U9 21,31 21921,292937 Punkte 11,25 Open End Gold Bull UN6S3F 17,80 4605,968942 USD 22,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class A Call UN02J9 0,71 400,00 USD 7,76 16.09.2026 DAX® Call UG9YZB 4,23 27300,00 Punkte 13,4 18.12.2026 Goldman Sachs Group Inc. Call UN2G07 0,86 1200,00 USD 9,57 16.09.2026 DAX® Put UG9Z0V 4,91 20000,00 Punkte 7,63 18.12.2026 Tesla, Inc. Call HD720W 0,73 440,00 USD 8,38 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500® Short HD39KB 1,01 7940,386056 Punkte 5 Open End DAX® Short UN2HU7 1,38 25689,728 EUR 15 Open End DAX® Long UG6H7P 1,06 21396,477497 Punkte 15 Open End DAX® Long UN699M 6,79 22160,570123 Punkte 30 Open End DAX® Long UG6JXV 6,49 18340,106992 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.04.2026; 10:30 Uhr;

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