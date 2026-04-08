Frankfurt, 08. ⁠Apr (Reuters) - Nach der Ankündigung einer Waffenruhe im Iran-Krieg steuert der Dax auf seinen größten Gewinn seit März 2022 zu. Der deutsche Leitindex schnellte zum Handelsstart ‌am Mittwoch um rund fünf Prozent nach oben. Mit 24.021,81 Zählern eroberte er zugleich erstmals seit einem ⁠Monat ⁠die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke zurück.

Weniger als zwei Stunden vor Ablauf eines von ihm gesetzten Ultimatums stimmte US-Präsident Donald Trump einer zweiwöchigen Waffenruhe mit dem Iran zu. Bedingung sei, dass der Iran seine Blockade ‌der für Öltransporte wichtigen Wasserstraße ‌von Hormus aufhebt, teilte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mit. "Es bleibt jedoch eine Hängepartie im Nahen Osten ⁠und die Euphorie darf nicht überbordend werden", warnte Andreas ‌Lipkow, Chefanalyst des Brokers ⁠CMC Markets. "Noch ist auch kein nachhaltiger Frieden in der Region ausgehandelt, sondern lediglich eine Feuerpause."

Zu den größten Gewinnern unter den Einzelwerten gehörten Aktien ‌aus dem Bank-, ⁠Technologie- und Luftfahrtsektor. Im MDax ⁠stachen Redcare Pharmacy mit einem Kurssprung von zwölf Prozent nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen heraus. Um zwölf Prozent nach unten ging es hingegen für K+S. Ein Händler verwies darauf, dass der Düngemittelkonzern zuletzt von stockenden Kali-Exporten aus dem Nahen Osten profitiert hatte.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)