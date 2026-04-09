ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Tesla - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum ersten Quartal von 480 auf 465 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer dürfte wie vom Markt erwartet schwach abgeschnitten haben, schrieb Edison Yu in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Seine Kaufempfehlung werde durch die bislang erfolgreiche Entwicklung von solcher Künstlicher Intelligenz gestützt, die direkt mit der physischen Welt interagiere./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:02 / CET

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